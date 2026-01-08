In Spagna è Leonormania: la principessa è una moderna “influencer reale”

Ogni volta che si parla di Royal Family, viene automaticamente in mente la famiglia britannica dei Windsor, ma la verità è che in Europa sono diverse le monarchie che attirano non poco le attenzioni dei media. È il caso, ad esempio, di quella spagnola, apparsa ufficialmente in pubblico durante le celebrazioni della Pasqua militare, evento che si tiene ogni anno il 6 gennaio per commemorare il recupero di Minorca dagli inglesi. Alla cerimonia non c'erano solo il re Felipe VI e sua moglie Letizia ma anche gli altri vertici dell'esercito, principessa Leonor compresa (visto che ha iniziato la formazione militare). Erede al trono diretta, quest'ultima sarebbe diventata un modello positivo per i giovani, tanto che in Spagna non si può fare a meno di parlare di Loenormania.

Che cos'è la Leonormania

Cos'è la Leonormania? Un fenomeno mediatico legato alla popolarità della principessa Leonor di Spagna, apprezzata soprattutto dai giovanissimi. Da quando ha cominciato la formazione militare, infatti, è diventata un modello positivo per i suoi coetanei, nonché un esempio di serietà e di rigore. La sua presenza alla Pasqua Militare non è stata casuale, anzi, la principessa, apparsa al fianco del padre, il re Felipe, ha rappresentato il simbolo di un momento di transizione generazionale della monarchia. Come se non bastasse, l'apparizione pubblica di Leonor ha sottolineato il fatto che un giorno sarà capo delle forze armate spagnole (sarà la prima donna a detenere questo titolo nella storia del paese).

L'effetto influencer legato alla principessa Leonor

La percezione della principessa delle Asturie è cambiata non solo da quando è diventata maggiorenne ma anche da quando ha terminato la formazione nella marina militare, cosa che le ha permesso di diventare guardiamarina. Successivamente, poi, è stata addestrata come pilota di aerei militari, arrivando a effettuare anche il suo primo volo in solitaria. Ora i sudditi non vedono l'ora che diventi regina e non sorprende che ogni sua apparizione pubblica riesca a trasformarsi un evento mediatico internazionale. Il fenomeno della Leonormania starebbe, inoltre, generando un "effetto influencer": la principessa è così seguita dai giovanissimi che sui social pullulano gli account fake che sfruttano il suo nome per raggiungere la popolarità. Insomma, Leonor di Spagna sembra essere destinata a diventare una star: riuscirà a ottenere il successo di mamma Letizia quando salirà sul trono?