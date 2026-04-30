Leonor di Spagna contro la tradizione reale: non segue le orme del padre e si iscrive a Scienze Politiche

Leonor di Spagna ha portato a termine la sua formazione militare e ora è pronta per andare all’università. Non seguirà, però, le orme del padre Felipe VI, ha deciso di rompere la tradizione iscrivendosi a Scienze Politiche.

La principessa delle Asturie Leonor di Borbone rappresenta il futuro della monarchia spagnola: è lei che un giorno prenderà il posto del padre Felipe VI, diventando la regina del paese. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe rivoluzionato la tradizione reale: dopo aver portato a termine la carriera militare come richiede la tradizione, ha deciso di cominciare un percorso universitario ma questa volta non seguirà le orme degli antenati che l'hanno preceduta sul trono. La principessa, infatti, non studierà Giurisprudenza ma Scienze Politiche.

A quale università andrà Leonor di Spagna

Negli ultimi tre anni la principessa Leonor di Spagna si è dedicata alla carriera militare, formandosi con serietà e rigore nelle Forze Armate spagnole. Ora, però, si prepara ad affrontare una nuova sfida: a partire dal prossimo settembre sarà tra i banchi dell'Università Carlos III di Madrid, una delle tre migliori del paese. A fare scalpore è stata la scelta della facoltà: Leonor non ha seguito le orme del padre nell'ambito della giurisprudenza, ha deciso di iscriversi a Scienze Politiche, proprio come la sorella Sofia e come la zia infanta Cristina. Studierà, dunque, Politica Spagnola, Politica Europea, Comportamento Politico ma anche Discipline Umanistiche, Diritto, Economia, Storia e Relazioni Internazionali.

Leonor e il sistema di Early Admission

A ospitare la principessa per i prossimi 4 anni sarà il campus di Gerafe, alle porte della capitale Madrid, dove soggiornerà per tutto il suo percorso accademico. Leonor non ha sostenuto prove di accesso o test di ingresso per iscriversi all'università ma non si tratta di un privilegio. Per lei si è seguito il sistema di Early Admission, previsto per tutti coloro che hanno svolto gli studi superiori all'estero. La commissione di valutazione ha preso in considerazione i voti del diploma ottenuto all'AWC Atlantic College del Galles e i risultati ottenuti nelle accademie militari: alla fine ha espresso parere favorevole, consentendo alla principessa di essere ammessa all'università in modo "non ordinario". A partire dal prossimo autunno, però, seguirà il normale calendario accademico, al netto degli impegni istituzionali come erede al trono.