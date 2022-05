Charlène di Monaco con l’abito di jeans: il look coordinato con i figli gemelli Il principe Alberto e la moglie Charlène hanno fatto una pubblica apparizione “formato famiglia”. I gemellini Jacques e Gabriella erano adorabili con i vestiti abbinati.

A cura di Beatrice Manca

Sereni, sorridenti e coordinati. La famiglia reale di Monaco è apparsa riunita al torneo di rugby di Saint Devote: la principessa Charléne, complice il sole primaverile, ha sfoggiato un vestito di jeans chic ed elegante, seguendo la moda dei look total denim. Charléne Wittstock è una principessa moderna: chi ha detto che il jeans dev'essere riservato alle occasioni informali?

Charlène di Monaco con i figli Jacques e Gabriella

Charlène di Monaco con l'abito di jeans perfetto per la primavera

Dopo una lunghissima assenza per motivi di salute, la principessa Charlène è tornata a casa e si gode finalmente il tempo insieme alla famiglia. Se per la prima uscita pubblica ha scelto un tailleur asimmetrico grigio fumo di Londra, ora ha deciso di cambiare stile con un look più bon ton e sbarazzino. Ha indossato un abito in denim chiuso con una fila di bottoni centrali e stretto in vita da una cintura ton sur ton.

Charlène di Monaco

Il look perfetto per il tempo incerto primaverile, quando non fa né freddo né caldo, è stato completato da scarpe con il tacco nere firmate Louboutin, modello slingback. Ha poi indossato un paio di occhiali da sole scuri per ripararsi dal sole e ha mantenuto i gioielli al minimo, con piccoli orecchini e un anello. Il risultato? Semplice e chic.

Charléne con l’abito scamiciato in denim

I look coordinati dei gemelli Jacques e Gabriella

Charlène è apparsa estremamente affettuosa con i figli gemelli: dopo molti mesi lontani i due bambini hanno fatto il pieno di coccole e abbracci. La famiglia al completo ha assistito a una partita di rugby. Il dettaglio adorabile? Jacques e Gabriella sfoggiavano outfit coordinati: uno con la giacca di jeans, l'altra con un vestitino blu navy come l'abito della mamma.

La famiglia reale monegasca

Il principe Alberto invece indossava un completo vinaccia: i sorrisi e gli abbracci farebbero pensare a una ritrovata serenità familiare perfino nella coppia. Che a Monaco sia finalmente tornato il sereno?