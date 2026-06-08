Charlene di Monaco principessa glamour: incanta con un intramontabile look black&white al F1 Grand Prix Gala

Charlene non sbaglia un colpo. Al F1 Grand Prix Gala di Monaci si è confermata icona di stile elegante e raffinata, grazie all’intramontabile look black&white.

La principessa al F1 Grand Prix Gala di Monaco

Il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno partecipato al F1 Grand Prix Gala di Monaco. Con loro, anche la Principessa Alexandra con il compagno Ben Sylvester Strautmann e Louis e Marie Ducruet. La serata speciale si è svolta a conclusione della gara, vinta da Kimi Antonelli, evento che ha portato nel Principato diverse celebrities. Kim Kardashian ha fatto il suo debutto ufficiale in qualità di fidanzata di Lewis Hamilton, ma erano presenti anche Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Patrick Dempsey, Pierre e Beatrice Casiraghi.

La coppia reale è ospite fissa del Gran Premio: sono tenuti a esserci sia alla gara che agli eventi istituzionali collaterali. In queste occasioni anno dopo anno la principessa ha sempre dato il meglio di sé in quanto a look. I Grimaldi tifano Ferrari e il rosso è quindi una delle nuance che Charlene di Monaco predilige, quando presenzia al Grand Prix. Non manca mai!

Charlene di Monaco indossa camicia Dolce&Gabbana

L'ha sfoggiata anche stavolta, ma alle prove, quando ha salutato i volontari della Croce Rossa e i vigili del fuoco impegnati all'evento, per garantire la sicurezza: un abito rosso fuoco di Louis Vuitton, plissettato. Ha poi optato per una jumpsuit bianca nella fatidica giornata di gara, altra nuance per nulla casuale: il bianco e il rosso sono i colori della bandiera del Principato. Al ricevimento d’apertura dell'83esimo GP di Montecarlo presso il Museo Oceanografico, invece, era impeccabile in tuta di raso verde del marchio bulgaro D2Line.

Camicia Dolce&Gabbana

Alla serata di gala conclusiva, invece, ha scelto l'abbinamento glamour per eccellenza: un black&white da vera diva. La principessa monegasca ha indossato una camicia da tuxedo di Dolce&Gabbana, impreziosita con intricati ricami di cristalli sulla parte anteriore. Fa parte della Collezione Black Sicily Donna e costa 2950 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni palazzo di Louis Vuitton realizzati su misura, aggiungendo pochette di velluto nera e un paio di intramontabili décolleté. Ha dato un ulteriore tocco di luce con gli orecchini Graff di diamanti, per completare l'outfit in modo raffinato come solo un'icona di stile come lei sa fare.