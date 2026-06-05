Charlene di Monaco al Grand Prix F1 in verde smeraldo: l’abito “nasconde” una tuta

Charlene di Monaco ha partecipato con il marito Alberto all’inaugurazione del Gran Prix F1 e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile estivo: ecco chi ha firmato l’abito tuta in verde smeraldo.

L'agenda delle Royal Family d'Europa è sempre piena zeppa di impegni quando l'estate si avvicina. Complici le giornate sempre più soleggiate e gli ultimi appuntamenti a cui prendere parte prima delle ferie, le teste coronate appaiono spesso in pubblico con i loro look più sofisticati ed eleganti. La principessa Charlene di Monaco, ad esempio, ha appena dato una "lezione di stile" a tutti coloro che vogliono mixare glamour e bon-ton durante la bella stagione: ecco chi ha firmato la sua jumpsuit verde smeraldo al Gran Prix F1.

Il verde smeraldo è il colore dell'estate

Ieri sera si è aperta l'83esima edizione del Grand Prix F1 di Monaco e Alberto e Charlene non hanno potuto fare a meno di partecipare all'evento inaugurale tenutosi al Museo Oceanografico del Principato. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la principessa che, in coppia col marito, ha presenziato in rappresentanza della Royal Family monegasca. Dopo aver fatto visita ai reali spagnoli con un adorabile abito ricamato color azzurro carta da zucchero, ora ha preferito qualcosa di più vitaminico ma ugualmente chic. Niente tinte pastello o neutre, ha preferito un verde smeraldo super acceso, assolutamente perfetto per l'estate.

Il look verde smeraldo di Charlene

Chi ha firmato la jumpsuit di Charlene di Monaco

Il look sfoggiato da Charlene di Monaco è firmato D2Line, una casa di moda con sede nel cuore di Sofia, in Bulgaria, ma guidata dalla designer francese Thomas Vasseur. La principessa ha indossato una jumpsuit di una collezione del 2024, un modello in delicato satin verde smeraldo dalla silhouette dritta e sinuosa, con il bustier smanicato e i pantaloni a sigaretta coperti da uno strato di tessuto lungo fino ai piedi, dettaglio che a primo impatto trasforma la tuta in un "normale" abito. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo e gli orecchini scintillanti in diamanti e smeraldi. A non passare inosservata è stata l'acconciatura: niente più piega liscia, Charlene ha optato per un'adorabile chioma mossa. Il suo outfit smeraldo non è forse perfetto per un elegante evento estivo?