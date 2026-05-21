Il nuovo ritratto della principessa Charlene di Monaco: vestita di bianco annuncia la nomina nel Comitato Olimpico

Look candido e luminoso per Charlene di Monaco, che ha assunto la vice presidenza del Comitato Olimpico Monegasco presieduto dal marito, il principe Alberto.

Charlene di Monaco, Ph. Michaël Alesi

Prima di diventare la principessa di Monaco, quando il principe Alberto non faceva parte della sua vita, Charlène Wittstock era una nuotatrice. Il dorso era la sua specialità e ha anche gareggiato nella Nazionale del Sudafrica: ha rappresentato il Paese ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. Ha posto fine alla carriera agonistica nel 2008, poco prima del suo matrimonio e del suo ingresso nella famiglia reale monegasca. Da allora la principessa Charlene di Monaco ha comunque continuato a svolgere delle attività inerenti il mondo sportivo, avendo quel tipo di formazione e conoscendo bene l'importanza di uno stile di vita attivo.

La Fondazione che porta il suo nome, per esempio, sostiene la Water Bike Challenge, una competizione a scopo benefico che raccoglie fondi da destinare per insegnare il nuoto ai bambini. È un'appassionata di tennis e presiede la Federazione Monegasca di Rugby. Il suo nuovo incarico si pone sulla stessa scia, quella della promozione sportiva, mettendo le sue competenze al servizio degli atleti monegaschi. La principessa è stata nominata Vice-Presidente del Comitato Olimpico Monegasco già presieduto da S.A.S. il Principe Alberto II. Il COM è stato fondato nel 1907 dal Conte Albert Gautier-Vignal: rappresenta il Principato di Monaco presso il Comitato Internazionale Olimpico e coordina le delegazioni sportive monegasche ai Giochi Olimpici. Si occuperà del rafforzamento dei percorsi di accompagnamento di alto livello e della promozione di uno sport inclusivo, solidale ed etico, in linea con i valori fondanti del movimento olimpico internazionale.

Charlene di Monaco, Ph. Michaël Alesi

La Principessa ha espresso in una nota: "Lo sport mi ha insegnato la disciplina, il rispetto e il superamento di sé. Desidero oggi mettere questa esperienza al servizio degli atleti. È dunque con un profondo senso di impegno che affronto questo incarico. Lo sport porta in sé un imperativo di eccellenza, ma anche una responsabilità: quella di unire, ispirare e trasmettere". Il ritratto con cui è stata data la notizia della nomina è stato scattato dal fotografo Michaël Alesi. Nella foto, la principessa indossa un look luminosissimo: merito del colore bianco, uno dei suoi preferiti.

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Giacca Ralph Lauren

Questa nuance è ricorrente nelle sue scelte di stile, solitamente orientate a tonalità neutre e outfit monocromatici. Ha uno stile raffinato e minimal, molto copiato e molto apprezzato, proprio perché capace di esprimere eleganza e semplicità insieme. Nella foto indossa il tailleur gessato di un brand di cui indossa spesso le creazioni: blazer e pantaloni di Ralph Lauren. Il look è quello sfoggiato alla finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 del mese scorso, completato con un paio di ballerine Roger Vivier e pochette coordinata.