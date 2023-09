La svolta casual di Charlene di Monaco, la principessa in camicia over e scarpe da ginnastica L’ex nuotatrice si è recata in Sud Africa per inaugurare l’ultima edizione della Water Bike Challenge, una competizione benefica sostenuta dalla sua fondazione. Per l’evento ha optato per il quiet luxury, sportiva e pratica ma sempre elegante.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco torna in Sud Africa e per l'occasione sceglie un look casual. L'ex atleta olimpica ha fatto rotta verso il suo paese natale per la nuova edizione del Water Bike Challenge, una competizione di nuoto benefica sostenuta dalla Fondazione Principessa Charléne di Monaco. I proventi della gara verrano devoluti a un programma di conservazione dei rinoceronti, oltre che a finanziare il progetto "Learn to swim", che ha come obiettivo quello di sostenere progetti che mirano a insegnare le basi del nuoto a bambini e adulti esposti a rischio di annegamento in tutto il mondo.

Il look quiet luxury di Charlene di Monaco

La principessa si è presentata nel complesso di Sun City con un outfit decisamente rilassato, ma degno del suo rango e della sua raffinatezza. Charlene, che ci ha abituati ad abiti sempre eleganti e distinti, per questa occasione ha scelto di vestire in modo sportivo e pratico, optando per una camicia nera oversize, dalle maniche stile chimono e il colletto ampio abbinata a un paio di pantaloni bianchi boot cut con la piega e un taglio sartoriale. I capi, entrambi di Akris, hanno rispettivamente un valore di 560 e 995 euro. L'outfit è stato completato da un paio di Adidas Stan Smith bianche, molto pratiche per dare il via alla gara.

Charlene di Monaco in Sud Africa

Il ritorno di Charlene di Sud Africa e l'assenza di Alberto

Charlene torna così nel suo paese d'origine, dopo più di un anno di assenza. Durante la sua ultima visita in Sud Africa, infatti, la principessa aveva dovuto affrontare un'infezione otorinolaringoiatrica che l'aveva tenuta lontana dal Principato di Monaco. A farsi notare in questo viaggio, però, è stata la mancanza del marito Alberto II di Monaco, che sarebbe dovuto essere accanto alla principessa in questa occasione. Le voci su una presunta separazione tra i due sono state più volte smentite, la coppia è infatti stata vista in pubblico più volte nell'ultimo periodo, dal tradizionale pic-nic di fine estate alla foto per il primo giorno di scuola dei gemelli Jacques e Gabriella, ma la sua assenza in Sud Africa non è passata certamente inosservata.