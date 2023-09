Charlene di Monaco dice addio agli abiti monocolore e al pic nic reale punta sulla camicia floreale La Principessa ha preso parte all’evento ai giardini Princess Antoinette che riunisce i cittadini monegaschi. Per l’occasione ha scelto una look con stampa a tema bucolico.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco con Alberto II e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella

Charlene di Monaco appare felice al fianco del Principe Alberto II e dei figli, i gemelli Gabriella e Jacques. Messe a tacere le vocisu una presunta separazione, la coppia ha preso parte all'annuale picnic "U Cavagnëtu", che nel dialetto monegasco indica il cestino di vimini utilizzato per i pranzi all'aria aperta. L'evento, che si svolge nei giardini Princess Antoinette è aperto solo ai cittadini monegaschi e ai loro coniugi, che si riuniscono attorno alla famiglia reale per una giornata conviviale.

Charlene di Monaco con Alberto II e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella

Il look floreale di Charlene Wittstock

La principessa sorride ai fotografi, assieme a i figli Gabriella e Jacques. Per l'occasione ha scelto un outfit floreale, in linea con il tema bucolico dell'evento, e ha sfoggiato una camicia oversize di Etro, lunga a metà coscia in crêpe de chine di seta blu navy e decorata da una stampa Berries e bordo Paisley ornamentale. Il capo, da 990 euro, è stato abbinato a una gonna lunga a una gonna nera, lunga e morbida; dello stesso colore le scarpe, un paio di décolleté. Un trucco sobrio mette in risalto la sua naturale bellezza, mentre i corti capelli castani hanno ormai sostituito il biondo platino che ha caratterizzato l'ex nuotatrice negli anni.

La foto di gruppo dell’evento U Cavagnëtu

"Ieri, quasi mille monegaschi si sono riuniti intorno alla Famiglia Principesca per il tradizionale picnic", si legge nella foto postata sulla pagina Instagram ufficiale della famiglia reale, sotto la foto che ritrae la Principessa con un bouquet di fiori, delle rose arancioni, rosse e bianche (questi due sono i colori ufficiali del piccolo stato autonomo). Tra i presenti appaiono anche Charlotte Casiraghi con il marito Dimitri Rassam e i figli Balthazar Rassam e Raphaël Elmaleh (nato dalla relazione con Gad Elmaleh). Negli scatti successivi si vedono i regnanti intrattenersi assieme ai sudditi, tra chiacchiere, cibo e balli tradizionali con i costumi tipici del Principato di Monaco.