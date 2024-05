video suggerito

Dormire nella casa di Up con i palloncini è possibile: dove si trova e quanto costa Avete mai sognato di dormire nella casa sospesa nel vuoto e sorretta dai palloncini colorati del film Pixar "Up"? Ora quel sogno può diventare realtà: dove si trova la vera abitazione e quanto costa dormirci.

A cura di Arianna Colzi

La casa di Up | Foto Airbnb

Avete mai sognato di dormire nella casa sorretta da centinaia di palloncini colorati di Carl Fredricksen, il tenero anziano di Up? Ora questo sogno può diventare realtà. Grazie a Icons, il nuovo progetto di Airbnb, sarà possibile vivere undici esperienze incredibili come quella relativa al film d'animazione. La casa è diventata realtà e dormirci sembra essere un sogno realizzabile. Tra le altre avventure che la piattaforma di hosting mette a disposizione troviamo anche un pernottamento nella sala dell'orologio dell'incredibile Museo D'Orsay di Parigi, giocare per un pomeriggio ai videogames con Khaby Lame, soggiornare nella Purple House di Prince e molto altro. L'app mette a disposizione la casa di Up per il 15esimo anniversario dell'uscita del film nelle sale.

I palloncini | Foto Airbnb

Come dormire nella casa di Up

"Icons ti porta all'interno di mondi che esistevano solo nella tua immaginazione, fino ad ora", ha dichiarato Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb. Proprio come nei film della Pixar, anche la casa di Up, ci riporta a quell'immaginario colorato di quando eravamo bambini. La replica dell'abitazione, sorretta da circa 8mila palloncini colorati, si trova a Abiquiú, New Mexico, negli Stati Uniti centro-occidentali. Dalla descrizione salta subito all'occhio il nome del proprietario, Carl Fredricksen, l'anziano esploratore in pensione del film, che si dichiara un "venditore di palloncini in pensione". L'abitazione è considerata il luogo ideale per chi vuole ottenere i distintivi di esploratore andando alla scoperta della natura selvaggia, proprio come il piccolo Russell del film.

La casa sollevata | Foto Airbnb

Non mancano anche nella descrizione i riferimenti alla moglie scomparsa, Ellie, "i cui occhiali, il libri e le lettera d'amore" sono ancora nella casa. L'host si presenta come professionista e dichiarando di non avere curiosità, di voler soltanto andare alle Cascate Paradiso e di avere un cane che parla, Dug, indimenticabile per il suo collare che gli consente, appunto, di comunicare. Carl Fredricksen specifica poi che non ama ricevere visite, ma, come vediamo nel film, alla fine si lascerà trascinare dalle sorprese.

La casa di Carl Fredricksen | Foto Airbnb

Quanto costa dormire nella casa di Up

La casa è composta da una zona giorno dotata di un divano letto matrimoniale e di una camera doppia. Fredricksen racconta anche che tipo di esperienza sarà possibile vivere dentro la casa, non escludendo che possa prendere il volo prima del checkout. L'abitazione è decorata con una serie di oggetti e decorazione ispirata ai viaggi che l'anziano signore e la moglie volevano fare. Tra le cose che si dovranno fare durante il soggiorno: ritirare la posta, badare alla casa, fare attività di gruppo per creare il proprio libro personale di avventure; preparare il pranzo per un picnic sul prato e fare escursioni al mattino.

Il soggiorno della casa | Foto Airbnb

Il soggiorno massimo è di una notte. Non si può prenotare direttamente, ma va presentata richiesta sul sito di Airbnb entro il 14 maggio. Al sogno di dormire nella casa di Up si aggiunge il costo: il pernottamento è gratis.