Una notte al Musée d'Orsay, come dormire nella celebre sala dell'orologio Airbnb mette a disposizione la stanza dell'ex stazione ferroviaria trasformata da Gae Aulenti per assistere alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici 2024. Ecco come prenotare questa esperienza unica.

A cura di Annachiara Gaggino

La stanza al Musée d'Orsay

Per una notte sarà possibile dormire nella suggestiva sala dell'orologio al Musée d'Orsay di Parigi. È l'occasione per godersi la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2024 da una location d'eccezione: il terrazzo affacciato sulla Senna di uno dei luoghi più importanti della Ville Lumiere. L'offerta si inserisce nel progetto Icone firmato da Airbnb, che mette a disposizione alcune location uniche come la replica della casa del film Up, con tanto di palloncini colorati a sorreggerla.

Una sala del Musée d'Orsay

Dormire nella sala dell'orologio

L'ex stazione trasformata in un museo dall'italiana Gae Aulenti aprirà le porte a un fortunato ospite, che potrà soggiornare nella sala dell'orologio, riadattata come camera da letto. La data fissata per questa esperienza unica è il 26 giugno, in occasione dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici che si terranno a Parigi.

Il Museé d'Orsay

Dopo una visita privata alle stanze che ospitano alcuni dei dipinti dei più importanti esponenti dell'impressionismo e l'accesso esclusivo a un'area non accessibile al pubblico sarà servita una cena gourmet che omaggia i migliori piatti della cucina francese.

La vista dall'orologio del Musée d'Orsay

Dopodiché sarà possibile ritirarsi nella stanza allestita per l'occasione, interamente rivestita in lego con parquet posato in stile Versailles al soffitto a volta. Nell'arredamento spicca anche la torcia olimpica in omaggio della serata. L'enorme orologio in vetro e acciaio regala una vista impareggiabile sulla città.

Come prenotare la notte al Musée D'Orsay

Per vivere questa esperienza bisognerà prenotare direttamente dal sito di Airbnb, dopo se si sarà esaurito il conto alla rovescia che in questo caso scadrà il 21 maggio. Il prezzo del pernottamento non è specificato, ma in genere queste attività sono gratuite oppure hanno costo che non supera i 100 euro a persona.