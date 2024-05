video suggerito

Arrivare alle Maldive in paracadute, da oggi si può: come atterrare nel paradiso dei subacquei L’Ifuru Island Maldives è un resort che offre ai propri clienti esperienze adrenaliniche, come quella dello skydive. Quanto costa la struttura di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Snorkeling e attività subacquee sono all'ordine del giorno alle Maldive, ma un resort ha voluto ampliare la sua offerta e permettere ai propri clienti un'esperienza diversa e adrenalinica. Inaugurato lo scorso autunno, Ifuru Island Maldives si può raggiungere "in volo". La struttura, infatti, dispone di un aeroporto e, grazie alla collaborazione con il campione di paracadutismo Will Penny, ha creato la prima zona di lancio permanente delle Maldive. Un'avventura unica, che permette di godersi lo spettacolo delle spiagge bianche e le acque cristalline dall'alto.

Una stanza dell'Ifuru Island Maldives

Il resort raggiungibile in paracadute, dove si trova

La struttura si trova nell'atollo di Raa, a 40 minuti di volo dalla capitale Malé. Tra lanci con il paracadute e avventure estreme, il soggiorno offre anche molta tranquillità e relax. Con 147 suite e ville affacciate sulla spiaggia e orientate verso il tramonto, ogni stanza offre un panorama suggestivo. Nel mezzo del blu dell'Oceano Indiano i visitatori possono godersi questo piccolo paradiso, perfetto anche per le famiglie.

L'Ifuru Island Maldives

Il resort, infatti, offre un centro giochi aperto tutto il giorno e due club per bambini dai 3 ai 12 anni, che organizza attività per tenere impegnati i bambini. Gli ospiti potranno godersi anche tour in barca nelle zone circostanti, oltre che escursioni e osservazione delle stelle. La punta di diamante del resort rimane il lancio con il paracadute, seguito da una squadra di esperti, mentre per i più appassionati sono disponibili anche dei pacchetti.

Quanto costa Ifuru Island Maldives

Il trattamento all inclusive comprende pranzi e bevande, che si possono consumare in quattro bar e sei diversi ristoranti che offrono esperienze culinarie di ogni tipo, da quelle tipiche maldiviane a quelle più internazionali.

Un'attività dell'Ifuru Island Maldives

Tra gli altri servizi all'interno del pacchetto anche tutte le attrezzature per fare snorkeling, un campo da tennis e una palestra aperta giorno e notte. Il costo di una vacanza di questo tipo si aggira intorno agli 870 euro a notte per due persone e chi prenota e chi prenota sette o più notti ottiene un buono per un lancio con il paracadute gratuito.