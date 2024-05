Vacanze detox: dal monastero alla Spa tra le montagne i luoghi in cui riconnettersi con se stessi

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Adler Lodge Ritten

In un mondo frenetico e iperconnesso, spesso la scelta della vacanza vuole essere un modo per staccare la spina e rigenerarsi. Sempre più persone scelgono di rifiutare la solita villeggiatura in posti iper affollati e optano per sfruttare le proprie ferie per riconnettersi con se stessi e con la natura. Nascono così dei pacchetti di vacanza detox, il cui obiettivo è quello di allontanarsi e prendersi del tempo per rilassarsi in un ambiente tranquillo e pensato per questo, alcuni anche con menu dedicati. Giornate con ritmi lenti, in cui ci si può riposare o dedicarsi ad attività quali la lettura, le passeggiate in mezzo al verde e la meditazione. Ci sono diversi luoghi dove ci si può ritirare per rigenerarsi, dal mare alla montagna, basta scegliere il proprio preferito.

Park Hotel ai Cappuccini

Il ritiro nel convento dei cappuccini a Gubbio

Se si pensa a un luogo tranquillo e isolato, nulla lo è più di un convento. Il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio è un edificio storico riconvertito in un centro benessere dove si può seguire il percorso ideato da Marc Mességué, famoso fitoterapista ed erborista, seguendo una filosofia del benessere che passa anche attraverso un'alimentazione sana e l'utilizzo delle erbe. Al suo interno ogni ospite verrà seguito personalmente e verrà creato per lui un percorso specifico e su misura, per rispettare l'unicità di ogni persona. Grazie alla cura detossinante di corpo e mente si potrà ritrovare la forma fisica e mentale migliore. All'interno della struttura sono disponibili anche SPA e cure come le radiofrequenze o massaggi.

Park Hotel ai Cappuccini

La vacanze per chi vuole dedicarsi al Pilates

Chi preferisce la montagna può rifugiarsi all'Adler Lodge Ritten, nel cuore del Renon, nella provincia di Bolzano. Il resort organizza una fuga dedicata agli amanti del pilates che regala una rigenerazione fisica e mentale, immersi nel verde della montagna altoatesina. Le attività giornaliere sono diverse e comprendono esercizi classici per chi è alle prima armi con la disciplina, ma anche sessioni più specifiche con l'ausilio di attrezzi.

Adler Lodge Ritten

Verranno proposte anche lezioni teoriche dove si studieranno i principi fondamentali della disciplina, come la respirazione, la concentrazione, il controllo, il flusso e la precisione. Si potranno godere anche di momenti liberi, tuffandosi nella piscina panoramica oppure prendere parte alle escursioni nei dintorni.

Adler Lodge Ritten

Al mare, tra allenamenti e trattamenti

La Corsica è famosa per i suoi paesaggi selvaggi e incontaminati; questo la rende perfetta per chi vuole fuggire dal caos della città e immergersi nella natura. Un'isola che offre diverse tipologie di vacanza ai più avventurosi, ma anche a chi vuole godersi qualche giorno in un oasi di relax; proprio qui, infatti, La Penséé Sauvage organizza ritiri amati anche dai vip.

Hotel de la Ferme

Nel suggestivo contesto dell'Hotel de la Ferme la settimana rigenerante si trascorre davanti alle splendide spiagge di Murtoli. Tra tisane disintossicanti e regimi alimentari esclusivamente bio, le giornate vengono scandite da risvegli muscolari, escursioni nei dintorni, trattamenti e corsi di cucina.

Hotel de la Ferme