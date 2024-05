video suggerito

"Re Carlo III sta meglio": da Londra le nuove indiscrezioni sulla salute del sovrano Come sta Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro? A rispondere a questa domanda è stata Penny Mordaunt, presidente del Consiglio privato di Sua Maestà: "Si sente bene ed è contento di essere tornato alla vita pubblica". Nei prossimi giorni l'incontro con Harry.

A cura di Ida Artiaco

"Re Carlo III si sente bene ed è contento di essere tornato alla vita pubblica". È questa l'ultima indiscrezione che arriva da Londra sulle condizioni di salute del sovrano, a cui nei mesi scorsi è stato diagnosticato un cancro che sta curando. Indiscrezione che arriva da Penny Mordaunt, presidente del Consiglio privato di Sua Maestà, che ha incontrato il monarca in occasione del primo anniversario dell'incoronazione.

"Credo che nessuno sarà sorpreso se dico che sta bene e che ha il solito ottimo senso dell'umorismo – ha detto Mordaunt a GB News -. Chiede sempre come stanno andando le cose, in particolare le questioni di cui ci stiamo occupando in Parlamento o riguardo a gruppi particolari che sa che stanno attraversando un momento difficile. È sempre un piacere lavorare con lui". Buone notizie, dunque, relative alla salute del monarca, dopo che si erano diffuse voci preoccupanti.

Mordaunt ha aggiunto che il sovrano è stato "felice di tornare ai suoi incarichi pubblici, è una cosa che gli è mancata tremendamente. Penso che tutti siano davvero contenti di rivederlo e so che vuole fare di più, quindi è stata una buona settimana". Carlo ha partecipato al suo primo impegno ufficiale la scorsa settimana visitando un'unità oncologica a Fitzrovia, nel centro di Londra, dopo che si era ritirato per un breve periodo per proseguire le cure per il cancro. Durante la visita al Macmillan Cancer Center dell'University College Hospital ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce.

Gli impegni pubblici del sovrano continueranno anche questa settimana. Intanto, nelle prossime ore è atteso l'incontro con il principe Harry a Clarence House. Il secondogenito di Carlo e Diana, che non vede il padre dallo scorso febbraio, sarà a Londra per partecipare agli Invictus Games. Sarà da solo, senza la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Non è previsto però che il Duca di Sussex incontri il fratello William e Kate Middleton, che nel frattempo pure continua a Windsor le cure per il tumore che le è stato diagnosticato nei mesi scorsi.