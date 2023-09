Alberto di Monaco e le voci sul divorzio da Charlene: “Mi feriscono, è sempre al mio fianco” Alberto di Monaco è intervenuto per smentire le voci insistenti a proposito della presunta separazione dalla moglie Charlene. “Rumors che mi feriscono, lei è sempre al mio fianco”, ha chiarito Sua Altezza Serenissima.

A cura di Stefania Rocco

Nessuna separazione in corso tra Alberto di Monaco e la moglie Charlene. A chiarirlo con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è il principe di Monaco che spera così di mettere a tacere le indiscrezioni, da tempo fuori controllo, a proposito del rapporto con la moglie. Sono anni che Charlene e Alberto hanno diradato le uscite pubbliche da coppia. Qualche tempo fa, inoltre, la principessa ha trascorso un lungo periodo lontano da Monaco a causa di una serie di problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi a una serie di cure, come da lei stessa confermato. Ma Sua Altezza Serenissima ribadisce che il matrimonio sarebbe ancora in piedi.

La smentita del principe Alberto di Monaco

“Charlene è sempre al mio fianco”, ha dichiarato il principe al Corriere della Sera, “Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono riguardo a lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità”. Niente di vero, dunque. Nemmeno le voci secondo le quali la principessa avrebbe stabilito altrove la sua residenza, partendo in gran segreto alla volta della Svizzera. Il principe conferma invece i problemi di salute affrontati dalla compagna. Problemi che non avrebbe influito sul loro rapporto:

Charlene ha avuto delle difficoltà molti mesi fa, ormai, ma adesso grazie al cielo è superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti.

I viaggi di Charlene in Sudafrica

Confermati dalla diretta interessata sono i frequenti viaggi in Sudafrica affrontati da Charlene. Nel 2021, ad esempio, la principessa ha trascorso gran parte dell’anno nel suo paese d’origine. Aveva spiegato di essere stata costretta ad annullare il ritorno a Monaco a causa di una grave infezione che le avrebbe impedito di prendere un aereo. In Sudafrica, la principessa tornerà prossimamente per occuparsi della sua associazione benefica, la Foundation Princesse Charlène de Monaco. Ma ad accompagnarla in veste ufficiale ci sarà il marito.