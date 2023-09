Harry e Meghan mano nella mano agli Invictus Games, la duchessa: “Scusate il ritardo” Harry e Meghan allontano le voci di divorzio presentandosi insieme, mano nella mano, agli Invictus Games in Germania. La duchessa ha raggiunto il marito e, con il microfono in mano, si è scusata per il ritardo.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna aria di divorzio tra Harry e Meghan. I duchi del Sussex sono apparsi in pubblico mano nella mano, come se la voci di crisi non fossero mai state fondate. L'occasione sono stati gli Invictus Games, che sono in corso all'arena di Dusseldorf, in Germania. A immortalare il momento numerosi fotografi e non è passato inosservato un piccolo particolare: l'assenza dell'anello di fidanzamento sulla mano della Duchessa. Il sito americano People ne ha spiegato il motivo.

Harry e Meghan mano nella mano agli Invictus Games

Dopo il concerto di Beyoncè e le voci di crisi che continuavano a rincorrersi, Harry e Meghan sono tornati a mostrarsi insieme in occasione degli Invictus Games. Si tratta delle Olimpiadi dei veterani di guerra, ideate proprio dal Duca quando era ancora un membro senior della Royal Family. Iniziati lo scorso 9 settembre e in scena all'arena di Dusseldorf fino al 16 settembre, la coppia è apparsa insieme oggi, mano nella mano, sorridente e piuttosto complice. La duchessa si è scusata per il ritardo, dal momento che è arrivata solo ieri, 12 settembre, a differenza del marito, presente invece già da diversi giorni. Oltre duemila i bambini partecipanti, che hanno chiesto una foto con loro, i quali si sono prestati più che volentieri.

Harry e Meghan agli Invictus Games 2023

Perchè Meghan Markle non indossava l'anello di fidanzamento agli Invictus Games

Anche se sono apparsi complici agli Invictus Games, tenendosi per mano, alcuni non hanno fatto a meno di notare che Meghan Markle non indossava l'anello di fidanzamento, con cui il principe Harry le ha fatto la proposta di matrimonio. La ragione non sarebbe una presunta rottura o crisi in atto, bensì un elemento più tecnico. A spiegarlo il sito People, che fa sapere che "l'anello è attualmente in fase di manutenzione perché si è allentata una montatura". Dunque, solo un falso allarme.