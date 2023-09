Harry e Meghan “vicini al divorzio”: le loro vite professionali si separano Harry e Meghan sembra siano intenzionati a separarsi dal punto di vista di commerciale. Dopo anni di narrazione incentrata sul vittimismo, i Duchi di Sussex ritengono di dover cambiare rotta, dedicandosi ad impegni professionalmente diversi che rispecchino i loro più intimi interessi, lontani dall’essere solo un brand di coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Da mesi, ormai, si parla dell'imminente divorzio tra Harry e Meghan, che starebbero sul punto di lasciarsi, mettendo fine ad un matrimonio che ha portato non poche difficoltà. Ma se davvero si vuole parlare di divorzio, non è quello coniugale a cui si deve gettare un occhio, bensì quello commerciale. I duchi di Sussex, infatti, sembra siano pronti a prendere strade diverse professionalmente, dopo alcune scelte che non hanno portato i risultati sperati in termini di visibilità, ma che rischiavano di far impelagare la coppia in dinamiche legate esclusivamente al gossip e ad una narrazione tossica della propria storia d'amore, sono pronti a camminare separatamente, affermandosi come due entità distinte dal punto di vista commerciale, operando un vero e proprio re-branding.

Harry e Meghan divisi dagli impegni professionali

Il principe si è presentato da solo agli Invictus Games, in Germania, i giochi da lui patrocinati e dedicati ai feriti veterani di guerra, che rappresentano senza dubbio il progetto a cui tiene di più, come si evince anche dal documentario su Netflix in cui si racconta proprio la genesi di questo evento e quanto il principe vi abbia convogliato negli anni tutte le sue forze. La sua consorte, quindi, lo raggiungerà nei prossimi giorni, non presenziando ad alcuni eventi previsti dall'inizio dei giochi. D'altra parte il principe non è stato accompagnato da Meghan nemmeno a Windsor, l'8 settembre, ad un anno dalla scomparsa della Regina Elisabetta e di fatti è stato visto entrare a palazzo intorno all'alba. Anche qui, però, non sono mancati pettegolezzi sull'assenza dell'attrice.

Harry dedito alla filantropia, Meghan mira a diventare influencer

Se Harry, quindi, sembra sia intenzionato a percorrere la strada filantroprica, in linea continua con quelli che sarebbero dovuti essere i suoi impegni se non si fosse staccato dalla famiglia reale, avvalendosi però di un partner come Netflix, con cui pare voglia realizzare un documentario sulle trivellazioni di petrolio nel delta dell’Okavango, in Botswana. Per adesso l'accordo con la piattaforma streaming è ancora in essere, la scadenza è infatti prevista tra due anni.

Leggi anche Meghan Markle da sola a un party a Los Angeles, si rafforzano le voci sul divorzio da Harry

Dall'altro lato, invece, come si legge anche sul Telegraph, la moglie Meghan punta ad un racconto completamente diverso di sé, lontano dal vittimismo che l'ha contraddistinta in questi anni di matrimonio, ma decisa ad essere la nuova stella dei social, con l'annuncio di un imminente ritorno su Instagram, ormai risalente ad un anno fa, con la spinta a diventare un influencer versione pro, essendo un'attrice, nonché un ex membro reale; e il desiderio, mai del tutto nascosto, di riavvicinarsi pian piano ad Hollywood, come testimoniano gli scatti con alcuni personaggi noti come Kelly Rowland e Kerry Washington al concerto di Beyonce.

Un nuovo racconto lontano dalla storia coniugale

Una scelta, quella dei Duchi di Sussex, che ricalca il modello Beckham, provenienti da mondi diversi, una forza insieme, ma ancor di più se separati nei loro interessi. E, in effetti, Harry e Meghan avevano bisogno di rimpinguare i loro consensi, prima di essere tacciati per mitomani e discostandosi da quella narrazione, ormai stantia, della coppia vessata dalla famiglia reale che non ha mai davvero accettato la loro unione. L'obiettivo, quindi, è quello di mostrarsi capaci di dedicarsi a spazi professionali diversi, che non vadano ad intaccare il loro privato, ma anzi, servano da supporto per rafforzare la potenza del loro presonalissimo brand di coppia.