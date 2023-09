Joe Jonas e Sophie Turner vicini al divorzio: “Il cantante ha già ingaggiato un avvocato” Joe Jonas e Sophie Turner sarebbero vicini al divorzio. Il cantante dei Jonas Brothers e dall’attrice del Trono di Spade erano in crisi già da diversi mesi, scrive TMZ. Lui avrebbe già assunto un avvocato divorzista: le ultime dai tabloid americani.

A cura di Gaia Martino

Joe Jonas e Sophie Turner sarebbero prossimi a divorziare. Stando a quanto appreso da TMZ, il cantante della band Jonas Brothers e la moglie, attrice nella serie Il trono di Spade, avrebbero già contattato diversi avvocati divorzisti, di Los Angeles, per porre fine al matrimonio, celebrato nel 2019. La notizia arriva un anno dopo la nascita della loro seconda figlia: "Avevano problemi già da sei mesi, negli ultimi tre Joe si è preso cura dei figli", le parole della fonte al tabloid.

Il divorzio di Joe Jonas e Sophie Turner

Joe Jonas e Sophie Turner dopo circa quattro anni di matrimonio hanno deciso di separarsi. Genitori di due bambine, non andavano più d'accordo già da diversi mesi, sei precisamente, ha spiegato TMZ. E dopo dettagliate ricerche, Joe Jonas avrebbe già assunto un avvocato divorzista per farsi seguire nella separazione da Sophie Turner. Nonostante i due non abbiano commentato o rotto il silenzio sulla vicenda, ad avvalorare la tesi della crisi alcune foto scattate dai paparazzi negli ultimi giorni che mostrano il cantante, per strada, senza la sua fede. Si legge su Tmz che, inoltre, avrebbero recentemente venduto la loro villa a Miami. Eppure lo scorso 14 agosto l'attrice ha condiviso un post carosello e la prima foto la ritrae mano nella mano con il marito.

L'amore nato nel 2016

Joe Jonas è legato all'attrice Sophie Turner dal 2016. Il fidanzamento ufficiale sarebbe avvenuto nel 2017, il matrimonio nel 2019. La coppia si è sposata prima a Las Vegas, poi con una cerimonia ufficiale in Francia. Nel 2020 è nata la loro primogenita, Willa, e nel 2022 la seconda di cui però non si conoscerebbe il nome. Sono apparsi numerose volte sul red carpet del Met Gala 2022, a New York: l'ultima volta erano in dolce attesa della seconda figlia. Lei infatti sfilò sul red carpet con il pancione.