Joe Jonas e Sophie Turner, scontro per l’affidamento: “Lei lo ha accusato di aver rapito le figlie” Joe Jonas e Sophie Turner hanno dato il via a una battaglia legale per l’affidamento delle figlie, rimaste fino a pochi giorni fa in America con il papà. A volerle con sé ora è anche l’attrice che le ha portate con sé in Inghilterra: “Ha detto che Joe le ha rapite, non vuole darle i loro passaporti”. Nelle ultime ore è intervenuto un rappresentante del cantante. La notizia di TMZ.

A cura di Gaia Martino

Emergono nuovi dettagli sulla fine del matrimonio tra Joe Jonas e Sophie Turner. Verso la fine di agosto è emersa l'indiscrezione sul divorzio tra il cantante e l'attrice di Games of Thrones, reso poi ufficiale da un post congiunto pubblicato dalla coppia ad inizio settembre. Legati dal 2016, si sono sposati nel 2019, prima di diventare genitori di due figlie. Proprio per Willa e la secondogenita, di cui non si conosce il nome, sarebbe nata ora una battaglia legale tra i genitori per la custodia.

Joe Jonas contro Sophie Turner per l'affidamento delle figlie

I due, stando a quanto rivelato da TMZ, avrebbero avuto una discussione il 15 agosto e pochi giorni dopo lui avrebbe avviato la procedura per il divorzio, senza dire nulla alla moglie. Sophie Turner, dopo aver scoperto tutto attraverso i media, si sarebbe attivata legalmente per far sì che le due figlie tornino (da New York) nella sua casa in Inghilterra. Il cantante, stando a quanto si legge, avrebbe i passaporti delle bambine in suo possesso e si sarebbe rifiutato di lasciarle alla madre. Per questo motivo l'attrice lo avrebbe accusato "di averle rapite". "Joe credeva di aver trovato un accordo con l'ex moglie riguardo l'affidamento congiunto, ma poche ore dopo averla incontrata, ha scoperto che lei aveva intenzione di portarle definitivamente con sé in Inghilterra", le parole di un rappresentate di Jonas diffuse da TMZ. "Se Joe obbedirà, violerà l'ordine del tribunale della Florida": questo accadrebbe perché la Corte della Florida avrebbe già emesso un'ordinanza che vieta a entrambi i genitori di trasferire le bambine, si legge su TMZ.

Joe Jonas cerca un accordo

Si legge che Joe Jonas sarebbe anche disposto a trasferirsi in Inghilterra purché si trovi un accordo con l'ormai ex moglie che permetta alle bambine di crescere con entrambi i genitori. "Le bambine erano state affidate a Joe Jonas negli ultimi mesi, previo accordo di entrambe le parti, e ora sono con la madre" nell'attesa che la questione si risolva.