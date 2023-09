Sophie Turner e Taylor Swift, le due ex di Joe Jonas insieme a New York come buone amiche Taylor Swift e Sophie Turner sono state paparazzate durante una serata insieme a New York, passata a cena tra degustazione di caviale e Martini. Una normale uscita tra amiche, se non fosse che le due hanno un ex in comune: Joe Jonas.

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Swift e Sophie Turner a cena insieme a New York. Non ci sarebbe nulla di insolito in una serata tra amiche per le vie dalla Grande Mela, se non fosse che hanno in comune un ex fidanzato: Joe Jonas. La prima ha avuto con lui una breve relazione nell'estate del 2008, finita in maniera piuttosto turbolenta, mentre la seconda ha recentemente annunciato il divorzio dalla star dopo due figli insieme e quattro anni di matrimonio.

La serata di Taylor Swift e Sophie Turner a New York, tra Martini e caviale

Le due donne sono state paparazzate da Page Six e non sono passate inosservate agli occhi dei fan. Un duo che non ci si aspetterebbe di vedere camminare per le strade di New York come buone amiche, dopo aver trascorso una serata insieme. Stando ad alcune indiscrezioni, Swift e Turner avrebbero cenato in un noto locale della città partecipando a una degustazione di caviale "Caviar Bumap" e sorseggiato numerosi Martini, come due vere dive. Tra loro non sembra esserci nessun astio o rivalità, nonostante il passato in comune. Chissà che Joe Jonas non sia stato un argomento delle loro conversazioni.

Joe Jonas, il divorzio da Sophie Turner e la breve relazione con Taylor Swift

Nel passato di entrambe le donne c'è il nome di Joe Jonas. Il cantante ha costruito con Sophie Turner una famiglia. Si sono incontrati nel 2016, sposati nel 2019 e negli anni diventati genitori di due figlie. Di recente hanno però annunciato il divorzio per motivazioni non ancora del tutto conosciute. "Abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio", avevano rivelato su Instagram.

Quanto a Taylor Swift, i due ebbero una breve frequentazione, durata solo alcuni mesi, durante l'estate del 2008. La cantante raccontò, ospite del The Ellen DeGenerers Show, che Jonas la lasciò con una telefonata di 25 secondi dopo essere partito per un tour con i fratelli, allora Jonas Brothers. Ora pare che i due siano buoni amici.