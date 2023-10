Joe Jonas e Sophie Turner dopo lo scontro per l’affido dei figli: “Adesso c’è totale accordo” Dopo il durissimo scontro per l’affido dei figli arrivando addirittura ad accusarsi di rapimento, Joe Jonas e Sophie Turner sono riusciti a raggiungere un accordo.

Dopo il durissimo scontro per l'affido dei figli arrivando addirittura ad accusarsi di rapimento, Joe Jonas e Sophie Turner sono riusciti a raggiungere un accordo dopo il divorzio. Secondo Tmz, i termini del loro divorzio sono stati discussi in un totale di tre giorni e, se per la questione dei beni non ci sono stati problemi in virtù di un accordo prematrimoniale, la questione sul tavolo era appunto legato all'affidamento dei figli. L'attrice di Game of Thrones voleva che i bambini vivessero con lei nel Regno Unito, mentre Joe voleva che restassero con lui negli Stati Uniti. Ecco come si sono accordati.

L'accordo: "Una soluzione amichevole"

Secondo quanto è riuscito ad anticipare Tmz, che ha potuto visionare i documenti firmati da entrambi, sarebbe imminente una soluzione amichevole su tutti i problemi. In pratica, dopo che entrambi si sono reciprocamente accusati (in particolar modo lei) di "rapire" i figli all'uno o all'altro, adesso sarebbero molto vicini a firmare un nuovo accordo. Riguardo all'affido dei figli, che ricordiamo hanno 1 e 3 anni, per adesso saranno temporaneamente affidati a Sophie Turner dal 9 al 21 ottobre per tutto il Regno Unito. Dopo questa data, Sophie dovrà tornare negli Stati Uniti con i bambini, dove Joe li prenderà poi fino al 2 novembre. I bambini torneranno da Sophie al 22 novembre, poi faranno ritorno dal padre e ritorneranno dalla madre il 16 dicembre fino al 7 gennaio.

La divisione delle feste

In pratica, Joe Jonas e Sophie Turner hanno affrontato quello che si ritrovano ad affrontare molte coppie separate con i figli, dividendosi le feste comandate. Per quest'anno, in effetti, Joe Jonas avrà i figli con sé per il giorno del Ringraziamento. Sophie Turner, invece, potrà festeggiare con loro le feste di Natale e di Capodanno. La cosa curiosa: la coppia aveva chiesto privacy, ma non pare abbia avuto successo questa richiesta.