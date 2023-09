Joe Jonas e Sophie Turner rompono il silenzio sul divorzio: “Scelta condivisa, chiediamo privacy” Sophie Turner e Joe Jonas hanno rotto il silenzio sul loro divorzio, arrivato dopo 4 anni di matrimonio e due figlie insieme. L’annuncio con un post congiunto su Instagram: “È stata una decisione presa insieme, speriamo che possa essere rispettata la nostra privacy e quella dei nostri figli”.

A cura di Elisabetta Murina

Joe Jonas e Sophie Turner hanno rotto il silenzio sul divorzio. Dopo l'anticipazione lanciata da TMZ, secondo la quale sarebbe stato lui a presentare l'istanza in tribunale, è arrivata la conferma da parte di entrambi con un post congiunto su Instagram. Legati dal 2016, si sono sposati nel 2019 e sono poi diventati genitori di due figlie.

Il messaggio su Instagram di Joe Jonas e Sophie Turner

I diretti interessati hanno deciso di rompere il silenzio su quanto sta accadendo nel loro matrimonio, arrivato al capolinea dopo quattro anni e due figlie insieme. Con un post congiunto su Instagram, l'attrice di Games of Thrones e il cantante hanno spiegato che il divorzio è stata una decisione condivisa, nonostante siano circolati diversi gossip a riguardo. L'ormai ex coppia spera che la loro privacy possa essere rispettata:

Dopo quattro meravigliosi anni di matrimonio, abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio. Ci sono molte speculazioni sul perché, ma la verità è che si tratta di una decisione condivisa e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy, per noi e per i nostri figli.

La storia tra Joe Jonas e Sophie Turner: il matrimonio e le due figlie

Joe Jonas e Sophie Turner si sono incontrati per la prima volta nel 2016 e, un anno dopo, si sono fidanzati ufficialmente. Nel 2019 il matrimonio prima con una cerimonia segreta a Las Vegas, poi con una ufficiale in Francia. Nel 2020 hanno accolto in famiglia la loro primogenita, la piccola Willa, mentre appena un anno fa è nata la seconda, di cui non si conoscerebbe il nome. Più volte si sono mostrati in pubblico, in occasione di diversi eventi importanti, come nel caso del Met Gala 2022, quando l'attrice sfilò sul red carpet con il pancione.

Ancora sconosciuto il motivo del divorzio, anche se stando a quanto si sa finora sarebbe stato il cantante a presentare la richiesta presso il tribunale di Miami, in Florida. Resta da sciogliere, al momento, il nodo sull'affidamento delle figlie: i due avevano già stipulato un accordo pre matrimoniale e Jonas spera che verrà rispettato.