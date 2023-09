Joe Jonas e Sophie Turner stanno divorziando, ora è ufficiale: “Lo ha chiesto lui” Joe Jonas ha presentato istanza di divorzio dall’attrice di Game of Thrones Sophie Turner, dopo quattro anni di matrimonio. Ora c’è il nodo sulla custodia delle figlie.

Adesso è ufficiale: Joe Jonas ha presentato istanza di divorzio dall'attrice di Game of Thrones Sophie Turner, dopo quattro anni di matrimonio. Le voci di una crisi erano cominciate già da tempo e e già nelle scorse ore, Tmz aveva anticipato questa possibilità confermando che il cantante aveva già ingaggiato un avvocato. La BBC ha confermato che è stato Joe Jonas a muovere il primo passo con la richiesta di divorzio depositata presso il tribunale della Contea di Miami-Dade in Florida, nella giornata di martedì. La Associated Press ha ottenuto i documenti nei quali si conferma che "il matrimonio è spezzato irrimediabilmente".

Il matrimonio nel 2019, poi due figlie

Joe Jonas, 34 anni, e Sophie Turner, 27, si erano sposati in una cerimonia segreta a Las Vegas il 1° maggio 2019, dopo i Billboard Music Awards di quell'anno. C'è stata poi una seconda cerimonia aperta ad amici e parenti al Chateau de Tourreau nel sud della Francia. Un anno dopo è nata Willa, la loro prima figlia mentre un anno fa è nata la seconda figlia, ma il nome non è mai stato reso pubblico.

Il nodo sulla custodia delle figlie

Adesso il nodo è proprio sulla custodia dei figli, che Jonas avrebbe richiesto congiunta stando ai documenti depositati. La coppia aveva già un accordo prenuziale in questo senso e Jonas si aspetta che verrà rispettato, stando a questa richiesta. Per adesso tutto tace nella coppia. Joe Jonas continua il suo tour con i Jonas Brothers e non risponde alle domande dei giornalisti, così come l'attrice che ha interpretato l'iconico ruolo di Sansa Stark nella serie tv Game of Thrones, tratta dalla saga di romanzi ancora incompleta di George R.R. Martin. Da tempo, la coppia non appariva più in pubblico: erano apparsi nel 2022 ai Met Gala ma quest'anno non si sono mai visti insieme. Da tempo si vociferava su di loro circa la separazione possibile.