Sophie Turner con il pancione al Met Gala 2022: il look di coppia è dark Sophie Turner e Joe Jonas sono tornati al Met Gala. Hanno sfilato in coppia sul red carpet con un look firmato dalla stessa Maison che aveva curato i loro outfit nel 2019. Ma stavolta c’è una dolce novità: l’attrice è in attesa del secondo figlio.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sophie Turner e Joe Jonas in Louis Vuitton

Al Met Gala 2022 ciascuno degli ospiti, sfilando sul red carpet, ha dato la propria interpretazione del tema proposto. Il dress code di quest'anno imponeva outfit ispirati alla Golden Age americana: c'è chi ha puntato sui dettagli in oro, chi sui merletti e i ricami, chi sulla ricchezza dei tessuti. Non sono passati inosservati Sophie Turner e il marito Joe Jonas (ex membro dei Jonas Brothers) una delle coppie presenti alla serata di gala. C'erano tra i presenti anche Chiara Ferragni assieme a Fedez vestiti da veri divi (total look firmato Donatella Versace) e Blake Lively con Ryan Reynolds che hanno letteralmente rubato la scena. L'attrice di Games of Thrones è incinta del secondo figlio e gli sguardi sono stati tutti per il pancione teneramente accarezzato con la mano.

Sophie Turner e Joe Jonas, coppia glamour

Sophie Turner e Joe Jonas stanno insieme dal 2016 e si sono sposati nel 2019. L'anno successivo sono diventati genitori per la prima volta e l'intera gravidanza è stata vissuta in modo estremamente riservato. I due hanno chiaramente detto che non vogliono che le foto della loro bambina (Willa) vengano diffuse su giornali e social network. Con la stessa attenzione alla privacy stanno affrontando anche la seconda gravidanza: nessuna esposizione mediatica per la coppia. Al Vanity Fair Oscar Party di Los Angeles, lo scorso marzo, l'attrice ha sfilato per la prima volta col pancione, indossando un lungo abito rosso. Il look di coppia del Met Gala è molto diverso dal precedente, curato da una Maison a cui sono molto affezionati.

Sophie turner al Met Gala col pancione

Al Met Gala il pancione di Sophie Turner era è ancora più evidente della serata di gala del mese scorso. L'attrice ha coordinato il suo look a quello del marito e insieme hanno sfilato sul red carpet, vicinissimi e tenendosi per mano. Con l'altra, la 26enne si toccava teneramente la pancia. I due si sono affidati a Louis Vuitton per i loro outfit, stessa Maison che aveva curato i look del Met Gala 2019, quando avevano optato per qualcosa di diverso e coloratissimo.

Stavolta il cantante ha indossato un completo bianco e nero, con preziosa coda di pizzo. La sua compagna invece ha scelto un lungo abito nero decorato e leggermente plissettato, con maniche lunghe trasparenti. L'ha abbinato a un paio di sandali neri con plateau. L'attrice ha poi acconciato i lunghi capelli rossi in morbide onde, completando il tutto con un tocco di rosso brillante sulle labbra. Impossibile staccare gli occhi di dosso alla coppia, affiatata ed elegantissima.