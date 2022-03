Oscar 2022, Sophie Turner e Joe Jonas al party Vanity Fair: l’attrice mostra il pancione Sophie Turner e suo marito Joe Jonas sono estremamente riservati. Come per la prima gravidanza, anche per la seconda non c’è stato alcun annuncio ufficiale, anche se i rumors circolavano da settimane. La conferma è arrivata al Vanity Fair Oscar Party, dove l’attrice ha incantato tutti in un elegante abito rosso con pancione ormai in vista.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sophie Turner e Joe Jonas al Vanity Fair Oscar Party

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'after party di Vanity Fair fa seguito alla cerimonia di consegna dei premi Oscar. Quest'anno l'evento, uno dei più glamour di sempre, si è tenuto al Dolby Theatre di Los Angeles e ha visto arrivare tantissime celebrities. Da Rebel Wilson a Camila Mendes, da Kate Hudson a Emily Ratajkowski, da Kristen Stewart ad Anya Taylor-Joy è stata una gara di stile: qualcuno ha puntato sull'eleganza, qualcuno sull'originalità. Una delle attrici che ha maggiormente attirato l'attenzione è stata Sophie Turner, presente assieme al marito Joe Jonas: la coppia è in attesa del secondo figlio.

Sophie Turner in attesa del secondo figlio

Sophie Turner è diventata mamma a luglio 2020, un anno dopo il matrimonio a sorpresa con Joe Jonas. La coppia è molto riservata e difatti hanno vissuto la gravidanza all'insegna della massima privacy, lontano da social e riflettori, preferendo non condividere alcuna foto. Le prime immagini del pancione sono arrivate a distanza di mesi dal parto mentre quelle di Willa sono state scattate dai paparazzi, facendo molto arrabbiare la mamma. L'attrice, difatti, non ha alcuna intenzione di esporre mediaticamente sua figlia e non approva che vengano diffuse immagini senza il suo permesso. "Non voglio quelle foto là fuori. Lei è mia figlia. Non ha chiesto questa vita, non ha chiesto di essere fotografata. È inquietante che un uomo adulto faccia foto a una bambina senza permesso. Sono nauseata, disgustata e chiedo rispettosamente a tutti di smettere di seguirci, smettere di cercare di scattare foto di nostra figlia e di pubblicarle" ha spiegato chiaramente. La coppia sta vivendo con la stessa riservatezza anche la seconda gravidanza.

Sophie Turner col pancione al Vanity Fair Oscar Party

Al Vanity Fair Oscar Party di Los Angeles Sophie Turner ha sfilato per la prima volta col pancione. Fino a questo momento nessuna conferma era giunta circa la gravidanza, proprio come era accaduto per la prima. Lei e il marito sono restii a condividere queste notizie pubblicamente, preferendo vivere certi momenti nella sola intimità familiare. Anche senza annuncio ufficiale, i rumors hanno avuto riscontro grazie alle foto della coppia, paparazzata insieme nelle ultime settimane: evidente, il pancino dell'attrice di Game of Thrones.

Leggi anche Perché Will Smith potrebbe perdere l'Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock

in foto: Sophie Turner in Louis Vuitton

Marito e moglie si sono affidati per i look a Louis Vuitton. Abito con colletto e maniche lunghe per l'attrice, realizzato appositamente per lei, di un brillante colore rosso fuoco intonato al ramato dei capelli, raccolti in una coda di cavallo bassa. Da alcuni mesi, infatti, ha abbandonato il biondo a vantaggio della nuance del personaggio che l'ha resa famosa, Sansa Stark. Completo nero con dettagli scintillanti per lui, completato da una collana d'argento abbinata agli orecchini pendenti della Turner. Al loro arrivo, gli occhi sono stati tutti per loro!