Oscar 2022, è sfida di stile al party di Vanity Fair: tutti i look delle star per l’evento A poche ore dalla cerimonia degli Oscar si è tenuto il tradizionale party post premiazione organizzato da Vanity Fair. Le star che hanno preso parte all’evento sono state moltissime e si sono sfidate tutte a colpi di stile: ecco chi ha firmato i loro look.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte è stata tra le più attese dell'anno: al Dolby Theater di Hollywood sono andati in scena gli Oscar, alias gli Annual Academy Awards, arrivati alla loro 94esima edizione. Il red carpet dell'evento è stato letteralmente invaso dalle star, da Zendaya che ha "imitato" Sharon Stone a Kristen Stewart che ha sfilato in compagnia della fidanzata Dylan Meyer, fino ad arrivare all'abito pomposo in verde smeraldo di Jada Pinkett Smith. Poche ore dopo l'attesa cerimonia molte delle celebrities si sono cambiate, così a apparire ancora più glmaour e sofisticate all'after party organizzato da Vanity Fair. Ecco q

Le star che hanno puntato sul total black

Il total black è il simbolo dell'eleganza senza tempo e sono state diverse le celebrities che hnno deciso di rimanere "sobrie" (almeno per quanti riguarda il colore) all'after party degli Oscar.

Alessandra Ambrosio in Stephane Rolland Couture

Nicole Richie e Amber Valletta hanno puntato sull'essenzialità di Saint Laurent, Kate Hudson ha osato con un abito bustier leggermente trasparente di Carolina Herrera, mentre Alessandra Ambrosio ha lasciato il body in mostra in Stephane Rolland Couture. Kristen Stewart si è affidata ancora una volta a Chanel, che ha realizzato per lei un lungo vestito di pizzo nero, mentre Anya Taylor-Joy è apparsa sensuale e romantica in un look di tulle firmato Dior.

Anya Taylor–Joy in Dior

Le sorelle Kardashian-Jenner con gli occhiali da sole sul red carpet

All'after party di Vanity Fair non sono mancati i look originali e sopra le righe dai dettagli decisamente insoliti. Tessa Thompson è stata vestita dalla Maison Schiaparelli e ha abbinato dei pantaloni ciclista a una giacca scultura col collo enorme e a una borsetta a forma di macchina fotografica, Laura Harrier ha osato con i pois di Off-White, Serena Williams ha abbandonato gli abiti sportivi per un micro dress di paillettes silver di Versace.

Tessa Thompson in Maison Schiaparelli

Tra le più audaci ci sono state anche le sorelle Kim Kardashian e Kendall Jenner. La maggiore sembra aver "influenzato" la modella, almeno nella scelta della griffe che l'ha vestita, Balenciaga, e nell'accessorio usato per completare l'outfit, un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva. La prima ha sfoggiato un sinuoso e aderentissimo maxi dress celeste (con tanto di guanti incorporati), mentre la seconda ha preferito un modello più pomposo con gonna maxi e infiniti strati di tulle sulla scollatura.

Kendall Jenner in Balenciaga

Chrissy Teigen e Rebel Wilson con gli abiti scintillanti

Come non fare riferimento alle protagoniste di Euphoria, che hanno letteralmente dominato l'event con i loro look glmaour. Hunter Schafer ha sfoggiato un abito fasciante dai toni sfumati di Rick Owens, Barbie Ferreira ha scelto le righe multicolor di Fendi, Sydney Sweeney ha preferito i cristalli principeschi di Miu Miu.

Barbie Ferreira in Fendi

Non sono mancati i lustrini, gli scintillii e le paillettes, da Rebel Wilson in Moschino a Camila Mendes in Carolina Herrera, fino ad arrivare a Chrissy Teigen in Georges Hobeika: le celebrities hanno letteralmente brillato con i loro outfit tempestati di cristalli silver. Emily Ratajkowski, invece, ha preferito le maxi pailettes arancioni con un top completamente aperto sul davanti di Giorgio Armani Privé. Chi di loro si aggiudica il titolo di più trendy della festa di Vanity Fair?