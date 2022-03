Kristen Stewart agli Oscar 2022 con la fidanzata Dylan Meyer: il red carpet di coppia è in coordinato Kristen Stewart non si è aggiudicata il titolo di Migliore attrice protagonista agli Oscar 2022 ma è riuscita lo stesso ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha partecipato all’evento con la fidanzata Dylan Meyer, sfilando sul red carpet con un look sensuale e glamour coordinato al suo.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte al Dolby Theater di Hollywood si è tenuta la 94esima edizione dei Premi Oscar, l'attesissimo evento glamour che ogni anno omaggia tutti coloro che si sono distinti per talento nel mondo del cinema. Al di là dei vincitori, da Will Smith a Jessica Chastain, ad attirare le attenzioni dei media sono stati i look sfoggiati dalle star sul palco e sul red carpet. C'è chi ha puntato sugli scintillii, chi ha aggiunto un simbolo di sostegno alle popolazioni ucraine, chi ha fatto trionfare il glamour. Tra gli ospiti speciali c'era anche Kristen Stewart, che sul tappeto rosso ha sfilato per la prima volta con la fidanzata Dylan Meyer. Sebbene non si sia aggiudicata l'award con la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer, è apparsa ugualmente raggiante ed elegante con un look coordinato a quello della compagna.

Kristen Stewart agli Oscar 2022 con gli hot pants

Kristen Stewart e Dylan Meyer sono ufficialmente fidanzate e presto pronunceranno il fatidico sì, coronando così il loro sogno d'amore. Agli Oscar 2022, dunque, non potevano che sfilare fianco a fianco con degli adorabili look di coppia. L'attrice ha abbandonato gli abiti bon-ton e le paillettes principesche, questa volta ha preferito un completo classico ma rivisitato in chiave fashion e sensuale. Si è affidata alla Maison Chanel, che ha firmato per lei un tailleur in raso nero con blazer avvitato e pantaloncini cortissimi che hanno lasciato le gambe in bella vista. Per completare il tutto ha scelto una camicia di seta bianca semitrasparente (portata sbottonata fino all'ombelico), una collana di diamanti e rubini e gli immancabili tacchi a spillo.

Kristen Stewart in Chanel

Dylan Meyer con il look mannish sul red carpet

Per il primo red carpet di coppia con Kristen Stewart Dylan Meyer ha scelto un outfit elegante e chic. Si è vestita in coordinato con la futura moglie ma senza "rubarle la scena": ha infatti sfoggiato il classico tailleur total black, seguendo così il trend della moda mannish. Ha abbinato pantaloni a zampa e giacca lunga a una camicetta plissettata, portandola abbottonata dal collo al seno e lasciando l'addome in vista. Mocassini di vernice, capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali: questi i dettagli che hanno reso ancora più glamour la "sfilata" della coppia. Le due si sono tenute per mano, si sono scambiate dei dolci baci di fronte ai fotografi, dando prova di essere innamoratissime e affiatate.