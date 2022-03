Kristen Stewart torna sul red carpet: il nuovo look è con paillettes e capelli effetto bagnato Kristen Stewart è tornata a calcare un red carpet internazionale, nelle ultime ore è stata tra gli ospiti dei Film Independent Spirit Awards 2022. Non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e ha sfoggiato un completo griffato e scintillante in black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti in California i Film Independent Spirit Awards, evento organizzato ogni anno dall'organizzazione no-profit IFP/West per sostenere e promuovere il cinema indipendente. Tra gli ospiti speciali c'era anche Kristen Stewart che, dopo aver rimandato il lancio del film dedicato a Lady Diana intitolato Spencer, è tornata su un red carpet di fama internazionale. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un appuntamento simile? Assolutamente no. Tra paillettes, dettagli black&white e capelli effetto bagnato, l'attrice è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile.

Il completo black&white di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha più volte dimostrato di vantare uno stile particolarmente eclettico: sui red carpet internazionali ha spaziato tra lunghi abiti principeschi, tailleur dal mood mannish e completi dalle trasparenze audaci. Ai Film Independent Spirit Awards 2022 ha puntato su uno scintillante look black&white della collezione Pre-Fall 2022 di Chanel (curato dalla stylist Tara Swennen). Ha sfoggiato casacca a maniche lunghe e pantaloni a sigaretta coordinati, entrambi tempestati di paillettes bianche. A completare il tutto, una nastro nero intorno al punto vita (che riprendeva alcuni dettagli sulle maniche e nella parte interna delle gambe) e un paio di décolleté neri col tacco a spillo.

Kristen Stewart in Chanel

Il nuovo hair look di Kristen Stewart

A fare la differenza nella recente apparizione pubblica di Kristen Stewart è stato il beauty look firmato dal make-up artist Jillian Dempsey e dall'hair stylist Adir Abergel. L'attrice ha messo in risalto gli occhi verdi con ombretto marrone ed eye-liner nero, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una coda di cavallo bassa portata con la fila molto laterale e un ciuffo lasciato "libero" sul lato del viso. La particolarità della pettinatura? L'effetto bagnato con le onde super naturali, dettaglio che ha aggiunto un tocco sbarazzino e primaverile all'outfit griffato.

Leggi anche Kristen Stewart in versione ottocentesca: sul red carpet di Spencer con la gonna a balze e fiocchi