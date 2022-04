“Liza Minnelli costretta ad apparire in sedia a rotelle agli Oscar 2022” Secondo Michael Feinstein, cantante e amico di Liza Minnelli, l’attrice sarebbe stata costretta a presentarsi sul palco degli Oscar 2022 in sedia a rotelle. Inizialmente il suo ingresso era previsto su una sedia da regista.

Nella notte degli Oscar di quest'anno, in un'edizione che verrà ricordata anche per lo schiaffo che Will Smith ha tirato Chris Rock, Lady Gaga e Liza Minnelli sono salite insieme sul palco, regalando al pubblico un momento emozionante in occasione della consegna dell'Oscar come miglior film (vinto da Chora- I segni del cuore). Accolta con grande calore dagli spettatori, la Minnelli ha fatto il suo ingresso al Dolby Theatre di Los Angeles in sedia a rotelle, presentata da Stefani Germanotta. Una modalità d'entrata che, però, sarebbe stata decisa all'ultimo momento, senza lasciarle alternative e contro la sua volontà.

Liza Minnelli agli Oscar in sedia a rotelle contro la sua volontà

Michael Feinstein, cantante e amico di Liza Minnelli, ha riferito a The Jess Cagle Show che l'attrice sarebbe stata "costretta" a presentarsi sul palco degli Oscar in sedia a rotelle. Non sarebbe stata una sua decisione, quindi, ma una scelta che ha dovuto accettare contro la sua volontà. L'ingresso, infatti, inizialmente era previsto con una sedia da regista per via di alcuni problemi alla schiena, come ha spiegato Feinstein:

Ha accettato di apparire agli Oscar solo seduta su una sedia da regista, perché sta avendo dei problemi alla schiena. Ha detto: "Non voglio che le persone mi vedano zoppicare e si preoccupino per me".

I piani cambiati poco prima del suo ingresso

Pare che inizialmente le sue richieste fossero state accettate, ma lo spiacevole episodio avvenuto in diretta tra Chris Rock e Will Smith, avrebbe "scosso" gli organizzatori, tanto da portarli a una modifica dei piani. Secondo Feinstein, infatti, un direttore di scena avrebbe informato Liza Minnelli del cambiamento, da sedia da regista a sedia a rotelle, solo pochi minuti prima che fosse chiamata sul palco da Lady Gaga. L'amico ha raccontato così quello che le è successo: "Riesci a immaginare di essere improvvisamente costretto a essere visto da milioni di persone in un modo in cui non vorresti?".