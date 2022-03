Oscar 2022, lo smoking di Lady Gaga nasconde un omaggio a Liza Minnelli, sul palco in sedia a rotelle Nella serata degli Oscar 2022, Liza Minnelli è salita sul palco per consegnare assieme a Lady Gaga un premio. Lo smoking della Germanotta (tra l’altro riciclato!) nascondeva un omaggio proprio alla Minnelli.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lady Gaga e Liza Minnelli

Il palcoscenico degli Oscar 2022 ha visto una accanto all'altra due grandi icone. Da un lato Lady Gaga: la cantante è una star di fama mondiale che oltre alla musica sta sperimentando con successo anche la carriera di attrice. Il suo ruolo in House of Gucci non le è valso una nomination, ma è ugualmente stata presente per consegnare il più prestigioso tra i premi, quello al miglior film. La statuetta è andata a I segni del cuore – Coda della regista americana Sian Heder, che ha trionfato anche col migliore attore non protagonista (Troy Kotsur) e la migliore sceneggiatura non originale (Sian Heder). Ad assegnare l'Oscar è stata appunto Lady Gaga in compagnia di Liza Minnelli: "Mi piace stare vicino alle leggende" ha detto nel presentarla. A sua volta, la Minnelli si è detta una sua grande fan.

Lady Gaga sul palco con Liza Minnelli

L'intero Dolby Theatre ha accolto con una sentita ovazione Liza Minnelli, al suo ingresso. La cantante e attrice è stata annunciata sul palco da Lady Gaga e insieme hanno consegnato il prestigioso Oscar al miglior film. Nel 1973 appena 27enne la figlia di Vincent Minnelli e Judy Garland vinse l'Oscar per Cabaret. Alla cerimonia degli Oscar ha preso parte in sedie a rotelle. Negli anni Settanta e Ottanta ha abbagliato tutti col suo talento e i look scintillanti, quegli stessi look che la Germanotta ha voluto in qualche modo omaggiare.

in foto: Lady Gaga e Liza Minnelli

Il significato del look di Lady Gaga

Il completo nero tempestato di paillettes di Lady Gaga si ispirava alla vecchia Hollywood, proprio agli abiti di scena della Minnelli. Lo smoking è stato realizzato da Ralph Lauren nel 2019: si tratta di un outfit riciclato, che la cantante ha sfoggiato già proprio quando ha cantato New York, New York (il musical del 1977 con la Minnelli diretto da Martin Scorsese). In quell'occasione il look comprendeva una gonna in organza e tulle con migliaia di cristalli Swarovski applicati, che per la serata degli Oscar la Germanotta ha rimosso.

in foto: Lady Gaga in Ralph Laurent

La malattia di Liza Minnelli

La star nella sua carriera è stata protagonista di tanti alti e bassi. Giovanissima ha cominciato a imporsi come ballerina, cantante e attrice: a 19 anni un Tony Award, a 23 la prima nomination agli Oscar, a 27 la vittoria come migliore attrice. Ha continuato a cantare fino a pochi anni fa, riducendo le sue apparizioni pubbliche. L'abbiamo vista nel 2010 nel sequel di Sex and the City, nel 2011 all'Umbria Jazz e al Summer Festival a Lucca, nel 2014 al concerto di Cher. Il concerto di Las Vegas del 2018 con Michael Feinstein è stato annullato a causa di un’infezione. Proprio sul fronte delle p è stata messa a dura prova in più di un'occasione.

in foto: Lady Gaga e Liza Minnelli

Nel 2000 è sopravvissuta a un raro caso di encefalite e nello stesso anno ha contratto una brutta polmonite, che si è ripresentata ancora anni dopo. Ci sono stati poi gli interventi all'anca, alla rotula, alla mascella e negli ultimi anni a due dischi vertebrali. Attualmente è in sedia a rotelle. Il suo ingresso sul palco degli Oscar è stato accompagnato da un lungo applauso, che ha celebrato la sua rilevanza nel panorama hollywoodiano: è una vera e propria leggenda. Non a caso ad accompagnarla è stata Lady Gaga, la star del momento. Insomma, una leggenda accanto a un'altra leggenda.