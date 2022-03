Chi ha vestito Will Smith e Jada Pinkett agli Oscar 2022 Will Smith ha tirato un pugno a Chris Rock agli Oscar 2022, il motivo? Il comico aveva fatto una battuta infelice sui capelli rasati di Jada Pinkett Smith. Poco prima marito e moglie avevano sfilato in coppia sul red carpet, incantando tutti con il loro stile elegante e glamour.

Questa notte è andata in scena la 94esima edizione degli Annual Academy Awards, meglio conosciuta come Premi Oscar, il cui red carpet è stato letteralmente invaso dalle star che si sono sfidate a colpi di stilesi sono sfidate a colpi di stile. Tra i vincitori della serata c'è stato Will Smith, che si è aggiudicato l'ambita statuetta dorata come Migliore attore protagonista. L'attore è finito su tutti i giornali non solo grazie al suo trionfo ma anche a causa del pugno che ha tirato a Chris Rock sul palco del Dolby Theater. Quest'ultimo ha fatto una battuta infelice sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett Smith (malata di alopecia), scatenando così l'ira dell'attore, che non ci ha pensato su due volte a scagliarsi contro di lui urlando "Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca".

Will Smith con i cristalli sulla cravatta

Poche ore prima di tirare un pugno a Chris Rock, Will Smith ha sfilato sul red carpet degli Oscar 2022 proprio al fianco della moglie Jada Pinkett Smith. I due sono apparsi innamoratissimi e affiatati di fronte ai riflettori, tanto da non aver esitato a scambiarsi abbracci e tenerezze in pubblico. Per un evento tanto glamour non potevano che dare il meglio di loro in fatto di stile. L'attore ha puntato sull'eleganza senza tempo di un completo total black, anche se non sono mancati i dettagli audaci. A firmare il suo outfit è stata la Maison Dolce&Gabbana, che per lui ha pensato a un abito su misura nero, abbinato a un panciotto glitterato e a una cravatta con dei dettagli di cristalli sull'abbottonatura.

Will Smith in Dolce&Gabbana, Jada Pinkett Smith in Jean Paul Gaultier

L'abito con le maxi ruches di Jada Pinkett Smith

La vera protagonista del red carpet di coppia è stata però Jada Pinkett Smith, che ha optato per un look che non poteva assolutamente passare inosservato. Ha sfoggiato un abito color smeraldo della collezione Couture P/E 2022 di Jean Paul Gaultier, un modello con bustier drappeggiato a maniche lunghe e collo alto e una maxi gonna arruffata e a balze, caratterizzata da un profondo spacco laterale. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali di raso in tinta con tacco e plateau e degli orecchini maxi di diamanti. Ha poi evitato di coprire il capo con il turbante, sfoggiando con orgoglio il taglio rasato. La moglie di Will ha imparato ad accettare la sua alopecia ed è proprio questo dettaglio che la rende sempre meravigliosa (e che ha reso Chris Rock assolutamente inopportuno).

