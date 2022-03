Zendaya è una diva rivoluzionaria: agli Oscar 2022 si è truccata da sola Zendaya è stata la regina di stile degli Oscar 2022, sul red carpet è apparsa elegantissima e glamour, dando prova di essere un’indiscussa icona fashion. Il dettaglio che nessuno avrebbe mai immaginato? Si è truccata da sola, rinunciando a dei make-up artist professionisti.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya è stata tra le protagoniste degli Oscar 2022, sul red carpet ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile a livello internazionale, annientando letteralmente la concorrenza con i suoi outfit da sogno. Dopo il successo di Euphoria, dove era apparsa in versione casual e naturale, è tornata a essere più glamour che mai, incantando il pubblico con i suoi look chic, trendy e sofisticati. Se per la cerimonia degli Academy Awards si era ispirata a Sharon Stone con gonna scintillante e camicia crop, al party organizzato da Vanity Fair ha preferito seguire il trend della moda mannish con un elegantissimo completo total black con camicia vinaccia e cravatta. Il dettaglio che in molti non avrebbero mai immaginato? Si è truccata da sola.

La rivoluzione di Zendaya agli Oscar

Siamo sempre stati abituati a vedere le star viaggiare in giro per il mondo con il loro staff di truccatori e parrucchieri, soprattutto in occasione di un evento ambito come gli Oscar, sul cui red carpet si fa a gara per apparire impeccabili e sofisticati. In molti si servono dei social per immortalarsi tra le "grinfie" dei propri make-up artist, documentando così la trasformazione prima e dopo l'utilizzo di eye-liner, rossetti, ombretti e fondotinta. Zendaya ha però cambiato in modo drastico le carte in tavola, dando prova di essere una diva rivoluzionaria e ribelle. Il motivo? Ha deciso di rinunciare ai make-up artist professionisti agli Oscar e di "fare da sé".

Il make–up argentato sfoggiato sul red carpet degli Oscar

I make-up perfetti realizzati da Zendaya

A rivelare questa chicca esclusiva è stata l'attrice in persona, che su Instagram ha condiviso alcune foto in primissimo piano con tanto di didascalia "Ogni tanto faccio a modo mio", nelle quali ha indicato anche quali sono i prodotti di cui si è servita per truccarsi. Sul red carpet della cerimonia di premiazione ha optato per un make-up super luminoso con ombretto silver, lucidalabbra e un tocco di rimmel, mentre per il party post-Oscar ha preferito osare con uno smokey eyes molto marcato (anche se non ha rinunciato al lucidalabbra e a un tocco argentato sugli occhi). In quanti direbbero che non si è affidata a un professionista per questi make-up da sogno? A quanto pare Zendaya nasconde innumerevoli talenti: oltre a essere attrice e modella di successo, è anche una bravissima truccatrice.