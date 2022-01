Zendaya, la trasformazione sul set di Euphoria: com’è l’attrice nella vita reale Zendaya è la protagonista della serie Euphoria, nella quale interpreta i panni di Rue, una teenager tossicodipendente. In tv siamo abituati a vederla struccata e con indosso tute e felpe over, ma com’è nella vita reale? Ecco le foto che mostrano la trasformazione fuori dal set.



Euphoria è tra le serie tv più amate del momento, è arrivata alla sua seconda stagione e continua a essere seguitissima in ogni parte del mondo. La protagonista è Rue, una teenager tossicodipendente che, tra l'amore travolgente provato per l'amica trans Jules e la "normale" vita liceale fatta di feste folli e intrighi, prova a dire addio alla droga dopo essere andata in overdose. A interpretarla è Zendaya, l'ex stellina di Disney Channel ormai diventata icona di bellezza e di stile. Nel teen drama siamo abituati a vederla casual e struccata ma com'è nella vita reale? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione.

Lo stile di Zendaya in Euphoria

Cosa indossa Zendaya/Rue in Euphoria? Solo abiti oversize, comodi e casual, dettaglio in totale controtendenza rispetto alle sua compagne di scuola che osano tra tutine cut-out, micro dress fascianti, gonnelline a pieghe e completi in latex. Rue è il classico "maschiaccio" e, complice il passato difficile, non ha mai sognato di essere la reginetta della scuola. La cosa, però, non la fa sentire "in difetto", anzi, è a perfetto agio nella sua semplicità e nel suo essere lontana dalle convenzioni. Spazia tra t-shirt colorate e maxi, pantaloni alla caviglia, confortevoli tute e non rinuncia mai alla felpa col cappuccio bordeaux (un ricordo del padre) e le sneakers Converse, abbinate anche all'elegante smoking maschile sfoggiato al tanto atteso ballo di fine anno.

Zendaya in Euphoria

Make-up scintillanti, il beauty trend lanciato da Euphoria

L'alter ego di Zendaya in Euphoria è una ragazzina che prova ad affrontare i suoi "demoni interiori" e che se ne frega delle apparenze. Non sorprende, dunque, che appaia quasi sempre struccata e con i ricci naturali (spesso portati anche spettinati o legati in code e chignon "improvvisati"). Solo in occasione di grandi eventi come i mega party liceali dà spazio a qualcosa di più elegante, anche se a fare la differenza sono i make-up. Grazie a Rue e ai suoi amici i trucchi fluo e scintillanti con glitter sotto gli occhi e stickers gioiello al lato delle palpebre sono diventati un beauty trend gettonatissimo. In quanti stanno seguendo la moda applicando brillantini e micro cristalli sul viso?

Il make–up scintillante di Rue/Zendaya

Zendaya, da Euphoria a icona fashion

Per ricoprire i panni di Rue, la liceale protagonista di Euphoria, Zendaya ha letteralmente rivoluzionato il suo armadio, apparendo radicalmente trasformata sul set. Cosa indossa nella vita reale? Niente tute, felpe over e look acqua e sapone, negli ultimi anni ha messo in atto una vera e propria svolta fashion. Tra completi total pink, maxi scollature sulla schiena e blazer portati come minidress, non potrebbe essere più glamour. Completa il tutto con dei make-up curati nei minimi dettagli, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, non porta quasi mai i capelli ricci e naturali come nella serie, preferisce le acconciature lisce, le onde in stile vecchia Hollywood e i raccolti sofisticati. Insomma, Zendaya è l'icona fashion da seguire e, che sia sul set o fuori dal set di Euphoria, di sicuro si sentiremo ancora parlare di lei.