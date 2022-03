Luisa Ranieri in rosso agli Oscar 2022: con maxi scollatura e spacco infiamma il red carpet Luisa Ranieri è stata l’unica attrice italiana presente agli Oscar 2022, dove era candidata con il film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. Sebbene la pellicola non si sia aggiudicata la vittoria, la diva ha letteralmente infiammato il red carpet co il suo abito total red.

Questa notte è andata in scena la 94esima edizione degli Annual Academy Awards e, al di là dei vincitori, a fare scalpore è stato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock (gesto con cui ha "difeso" la moglie Jada Pinkett Smith contro la battuta infelice del comico). Come da tradizione, sul red carpet c'è stata una vera e propria sfida a colpi di stile tra le celebrities: Kristen Stewart si è vestita in coordinato con la fidanzata Dylan Meyer, Zendaya ha reso omaggio a Sharon Stone, Timothée Chalamet ha osato a petto nudo. A fare concorrenza alle dive di Hollywood è stata l'italianissima Luisa Ranieri che, in compagnia del cast di È stata la mano di Dio, è riuscita a infiammare il red carpet con un look total red.

Chi ha firmato l'abito di Luisa Ranieri agli Oscar

Luisa Ranieri è una delle grandi protagoniste del film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio (tra i candidati agli Oscar 2022 come Miglior film straniero): sebbene la pellicola non sia riuscita ad aggiudicarsi il riconoscimento, l'attrice italiana è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua bellezza tipicamente mediterranea. Sul red carpet dell'evento ha dato del filo da torcere alle colleghe hollywoodiane con un audace e sensuale look total red. Si è affidata all'esuberanza di Versace, Maison che ha realizzato per lei un abito Couture in rosso, un modello dalla silhouette sinuosa e fasciante, con la scollatura a barca molto generosa e una gonna a sirena col maxi spacco.

Luisa Ranieri in Versace

Perché Luisa Ranieri aveva un fiocco azzurro sul vestito

Niente collier e fronzoli sul décolleté, Luisa Ranieri ha tenuto il collo nudo, così da mettere in risalto lo scollo audace e leggermente a V. Ha poi lasciato i capelli sciolti e leggermente ondulati, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la spilla azzurra a forma di fiocco portata appuntata sul vestito. Di cosa si tratta? Di un simbolo di sostegno alle popolazione ucraine dilaniate dalla guerra contro la Russia (non a caso è stato sfoggiato da moltissime altre star sul red carpet degli Oscar, primi tra tutti gli attori e il regista di È stata la mano di Dio). Insomma, la Ranieri non solo ha portato la bellezza italiana agli Academy Awards, ha anche colto l'occasione per lanciare un importante messaggio di pace.