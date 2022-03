Timothée Chalamet a petto nudo agli Oscar 2022: sotto la giacca di paillettes non indossa nulla Timothée Chalamet è stato l’icona fashion irriverente e rock degli Oscar 2022. In gara con il film Dune, ha letteralmente spopolato col suo look sul red carpet. Si è ribellato al classico dress code e ha sfoggiato un completo total black griffato a petto nudo.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte si è tenuta a Hollywood la 94esima edizione degli Annual Academy Awards, evento attesissimo nel mondo del cinema, meglio conosciuto come Oscar. A trionfare rispettivamente come Miglior Attore e Migliore Attrice sono stati Will Smith e Jessica Chastain, ma è sul red carpet che è andata in scena la "vera sfida", quella a colpi di look glamour e sofisticati. In molti hanno indossato il nastro azzurro per sostenere l'Ucraina, Kristen Stewart si è vestita in coordinato con la fidanzata Dylan Meyer, Zendaya si è ispirata a Sharon Stone, tra i più eleganti e fashion della serata non poteva che esserci anche Timothée Chalamet. Il protagonista di Dune, uno dei film candidati alle nomination, ha puntato sul total black, lasciando il petto nudo sotto la giacca di paillettes.

Timothée Chalamet è l'icona fashion degli Oscar 2022

Non è la prima volta che Timothée Chalamet fa parlare dei suoi look, lo aveva già fatto all'ultimo Festival di Canes, dove era apparso super glamour con un completo argentato dall'animo genderless. Oggi è tornato ad attirare tutti i riflettori su di sé: oltre a essere stato definito il nuovo Leonardo Di Caprio per il suo innegabile talento e per il suo fascino irresistibile (tanto che addirittura i tabloid parlano di "Chalamania"), ha anche dato per l'ennesima volta prova di essere un'indiscussa icona di stile. Agli Oscar 2022 ha sovvertito le regole in fatto di dress code e sul red carpet ha sfilato a petto nudo.

Timothée Chalamet in Louis Vuitton

Il look total black di Timothée Chalamet

Come da tradizione, agli Oscar 2022 è andata in scena una sfida di stile tra star ma la cosa insolita è che è stato un uomo ad aggiudicarsi il titolo di più sofisticato e irriverente della serata. Si tratta di Timothée Chalamet, il più giovane nominato agli Academy Awards negli ultimi 80 anni, nonché un'icona fashion misteriosa, sensuale e androgina. A vestirlo per l'evento è stata la Maison Louis Vuitton, che per lui ha pensato a un completo total black con pantaloni a sigaretta e giacca taglio tight, un modello tempestato di pallettes in tinta, col bavero di raso e le maniche di pizzo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha indossato il blazer senza nulla sotto. Niente camicia o t-shirt, ha lasciato il petto nudo, aggiungendo semplicemente una collana lunga sulla "scollatura". Stivaletti di pelle, riccioli spettinati che gli cadevano sul viso e sguardo profondo: Chalamet ha lasciato emergere il suo lato più rock e ribelle.

