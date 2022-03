Oscar, il party di Vanity Fair: Kristen Stewart osa con le trasparenze con il suo primo look nudo Kristen Stewart ha deciso di mettere da parte gli abiti principeschi di lady Diana per sfoggiare il suo lato più trasgressivo e audace all’after party di Vanity Fair.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se c'è una star che sul red carpet non ha mai avuto paura di correre rischi è Kristen Stewart. Negli anni l'abbiamo vista passare dagli abiti super femminili ai look casual (ha sfilato perfino scalza!) e durante la notte degli Oscar 2022 è tornata a mostrare il suo lato più audace. Prima ha percorso il tappeto rosso con un paio di shorts, poi durante il party di Vanity Fair ha sfoggiato un sensuale abito in pizzo trasparente effetto vedo-non-vedo. L'attrice ha ricevuto una candidatura come miglior attrice per il ruolo di lady Diana in Spencer, ma per la grande serata ha deciso di rinunciare agli abiti bon ton e principeschi del film per abbracciare una nuova sensualità, consapevole e ribelle.

L'abito in pizzo nero di Kristen Stewart

Sarà per il successo del film Spencer o per il matrimonio alle porte con la fidanzata Dylan Meyer, fatto sta che non avevamo mai visto Kristen Stewart così sensuale e chic. Dopo la cerimonia degli Oscar ha partecipato all'annuale party di Vanity Fair e, con l'aiuto della stylist Tara Swennen, ha scelto un abito Chanel in pizzo nero semitrasparente, con una profonda scollatura a tuffo e un fiocco sulla vita.

Kristen Stewart in Chanel

L'abito arriva direttamente dalla sfilata Chanel Autunno/Inverno 2022-23 e ha una linea molto semplice: lungo fino a terra e chiuso da una fila centrale di bottoni. La caratteristica che lo rende unico è il gioco di ricami che crea un effetto trasparente. Per completare il look Kristen Stewart ha indossato una coppia di bracciali dorati e ha raccolto i capelli in uno chignon effetto spettinato, con alcune ciocche libere intorno al viso.

Kristen Stewart in un abito Chanel

Ma non è stata l'unica diva a giocare con le trasparenze sul red carpet del party: Anya Taylor Joy ha sfoggiato un impalpabile abito Dior plissettato, mentre Alessandra Ambrosio ha lasciato tutti a bocca aperta in Stephane Rolland Couture caratterizzato da una gonna interamente trasparente. Lezione di stile da appuntare per le serate estive: il vedo-non-vedo è di nuovo un must!