Chanel sfila a Parigi: in passerella eterne ragazze che “rubano” i vestiti alle nonne La sfilata di Chanel apre l’ultima giornata di Paris Fahion Week riportandoci agli anni Sessanta tra tweed, calze colorate e stivali in gomma.

A cura di Beatrice Manca

Calze in lana alte fino alla coscia, cappottini in tweed, slingback con il tacco basso: la sfilata di Chanel apre l'ultima giornata di Paris Fahion Week riportandoci agli anni Sessanta. Viriginie Viard, la direttrice creativa della Maison che ha sostituito Karl Lagerfeld celebra la freschezza dell'adolescenza e il gusto per l'esplorazione. Le modelle di Chanel sono eterne ragazze con le mollette sui capelli e calze colorate, ma che amano frugare nell'armadio di zie e nonne rielaborando pezzi classici a modo loro: il cardigan colorato si porta con la minigonna, il tailleur in tweed si abbina agli stivali da pioggia e il tubino rinasce in pelle.

La collezione Autunno/Inverno 2022-2023

Protagonista assoluto del prossimo inverno sarà il tweed – tanto caro a Mademoiselle Chanel e a Karl Lagerfeld – ma in una versione "campestre": Virginie Viard abbina cappotti avvitati e il classico tailleur a quadri con gli stivali in gomma da campagna con maxi logo, neri o nel classico verde militare. Le ragazze di Chanel indossano le calze parigine, sinonimo di sensualità, ma di lana spessa e colorata, abbinate a slingback a punta.

Chanel Autunno/Inverno 2022–2023

Nella collezione invernale spunta la pelle, che fa rinascere l'iconico tubino in versioni più audaci e contemporanee. I pantaloni in pelle spuntano anche sotto blazer e maxi cardigan. Anche le borse si vestono di tweed, con modelli colorati effetto patchwork portati a tracolla.

Chanel Autunno/Inverno 2022–2023

La collezione di Chanel strizza l'occhio agli anni Sessanta, nelle linee e nei colori pop: verdeacqua, rosa cipria, aragosta, viola. Manca però la carica dirompente di quel decennio, l'elemento attuale: c'è Parigi, manca la contestazione.