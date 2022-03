Will Smith dopo lo schiaffo agli Oscar sfila con moglie e figli tra look arcobaleno e pance scoperte Dopo aver ritirato il premio Oscar come miglior attore (e aver schiaffeggiato Chris Rock) Will Smith ha preso parte col resto della famiglia al Vanity Fair Party. C’erano i figli Trey, Willow e Jaden e sua moglie Jada Pinkett Smith.

A cura di Giusy Dente

in foto da sinistra: Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith, Trey Smith al Vanity Fair Oscar Party

La cerimonia degli Oscar negli ultimi anni non ha regalato grossi colpi di scena o particolari momenti degni di nota. Nel 2017 c'era stato l'annuncio sbagliato del vincitore come miglior film, nel 2013 Jennifer Lawrence era caduta mentre saliva sul palco, ma per il resto la serata ultimamente ha perso molti spettatori proprio perché si è ridotta a qualcosa di piuttosto freddo. Quanto accaduto domenica sera ha invece ribaltato tutto e dato una piega movimentata alla premiazione. Il pubblico in sala e a casa ha assistito a un diverbio tra Will Smith e Chris Rock, cominciato con una battuta del comico sull'alopecia della moglie dell'attore. A quel punto quest'ultimo si è alzato per prendere le difese di Jada Pinkett Smith e ha tirato uno schiaffo al presentatore sul palco, tra lo stupore e l'indignazione generale.

Cosa è successo dopo lo schiaffo a Chris Rock

Su Instagram, Will Smith si è scusato con Chris Rock per il suo gesto violento, includendo nel suo messaggio di scuse anche l'Academy, la famiglia, lo staff che ha lavorato al suo ultimo film, il pubblico. Lo scontro col comico è avvenuto proprio poco prima di salire sul palco per ritirare l'ambita statuetta: Will Smith è stato premiato come miglior attore per l'interpretazione in Una famiglia vincente – King Richard. Proprio al momento della consegna del premio è scoppiato in lacrime, scosso per l'accaduto e ha fatto pubblicamente mea culpa.

in foto: Jada Pinkett Smith e Will Smith in Dolce&Gabbana

Nel frattempo i social si sono scatenati e anche divisi. Ancora oggi si discute se il gesto dell'attore sia stato eccessivo o adeguato, essendo stato la reazione a una battuta giudicata da tanti come inappropriata. Jaden Smith, figlio della coppia, ha preso le difese del padre scrivendo su Twitter: "Così si fa". In realtà il mistero si è infittito ancora di più, visto che è stata avanzata anche l'ipotesi che lo schiaffo sia stato architettato ad hoc e che sia dunque stata tutta una recita. Dopo la premiazione, come sempre le celebrities si sono spostate al Vanity Fair Oscar Party. La famiglia Smith era presente al completo.

La famiglia Smith al completo al party di Vanity Fair

Will Smith ha festeggiato la vittoria dell'Oscar al party di Vanity Fair, a cui ha preso parte a tutta la famiglia: c'erano la moglie Jada Pinkett Smith e i figli Willow, Jaden e Trey. Hanno posato per i fotografi sfoggiano sorrisi smaglianti e si sono divertiti assieme agli altri ospiti. Willow Smith ha scelto un look total black (come il fratello Trey) con dettagli rossi firmato David Koma. Completo nei toni arcobaleno invece per Jaden, che piccolissimo ha esordito come attore recitando proprio col padre nel film di Gabriele Muccino La ricerca della felicità.

in foto: Willow Smith in David Koma

Dopo l'abito verde smeraldo di Jean Paul Gaultier sfoggiato alla premiazione, Jada Pinkett Smith ha cambiato l'abito. ha optato per una creazione scintillante color oro ricoperta di cristalli Swarovski, senza spalline e con scollo a cuore, impreziosita da mantello trasparente di seta. L'abito era di Dolce&Gabbana, proprio come lo smoking del marito, entrambi personalizzati e realizzati su misura. Insomma, una perfetta famiglia felice del Mulino Bianco…