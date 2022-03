Will Smith festeggia dopo lo schiaffo a Chris Rock e la vittoria dell’Oscar, il figlio: “Così si fa” Quella degli Oscar 2022 è stata una notte turbolenta per Will Smith. L’attore ha perso la testa e ha dato uno schiaffo a Chris Rock. Poi, dopo essere stato premiato come Migliore Attore Protagonista, si è goduto il tradizionale party di Vanity Fair, ballando e intonando i suoi più grandi successi.

A cura di Daniela Seclì

Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith e Trey Smith

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notte degli Oscar 2022 è stata decisamente turbolenta per Will Smith. L'attore, dopo una battuta di Chris Rock sul conto di Jada Pinkett Smith, si è diretto sul palco e ha tirato uno schiaffo al comico, intimandogli di sciacquarsi la bocca prima di nominare sua moglie. Poi, ha ritirato il premio Oscar come Migliore Attore Protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard. Infine, ha festeggiato al party di Vanity Fair insieme alla sua famiglia, mentre suo figlio Jaden lo difendeva sui social.

Will Smith dà uno schiaffo a Chris Rock, la reazione del figlio Jaden

Chris Rock, nel corso del suo sketch comico, ha paragonato Jada Pinkett Smith al celebre Soldato Jane interpretato al cinema da Demi Moore, per via dei capelli rasati che le accomunano. La moglie di Will Smith soffre di alopecia, quindi la battuta non ha fatto sorridere né la diretta interessata, né il marito che ha perso la testa e ha aggredito il comico. Mentre la platea assisteva incredula all'accaduto e la notizia dello schiaffo cominciava a circolare in rete, Jaden Smith ha appoggiato suo padre: "Così si fa".

Will Smith canta e si diverte con la famiglia dopo aver vinto l'Oscar

A giudicare dalle apparenze, lo scontro con Chris Rock non sembra aver lasciato traccia nell'umore di Will Smith. L'attore ha voluto godersi la vittoria dell'Oscar in compagnia della sua famiglia. Ha partecipato al tradizionale party di Vanity Fair insieme alla moglie Jada Pinkett Smith e ai figli Willow, Jaden e Trey. Quando è arrivato, in molti gli sono andati incontro per abbracciarlo e complimentarsi per aver conquistato la prestigiosa statuetta. E lui ha intonato alcuni dei suoi più grandi successi come Summertime e Miami senza mai separarsi dall'Oscar, che stringeva orgoglioso tra le mani. Poi si è scatenato nella danza. Al momento non è dato sapere se lo schiaffo dato a Chris Rock avrà delle conseguenze per l'attore.