Zoe Kravitz con la frangetta agli Oscar: il look nasconde un omaggio a Audrey Hepburn Sul red carpet degli Oscar 2022 molte star si sono ispirate alle dive del passato: Zoe Kravitz rende omaggio al glamour anni Cinquanta di Audrey Hepburn con un look bon ton.

Zoe Kravitz in Saint Laurent

Gli Oscar sono ogni anno una spettacolare vetrina di stile: le star lanciano le tendenze e definiscono i colori e gli accessori must have della stagione. I look visti sul red carpet degli Oscar 2022 hanno segnato il ritorno al glamour e allo sfarzo dopo due anni di pandemia: abiti sontuosi, strascichi e tanto scintillìo. Molte star si sono ispirate alle dive del passato: Zendaya, per esempio, ha citato l'iconica camicia Gap di Sharon Stone, una rivoluzione sul tappeto rosso. Zoë Kravitz, che ha recitato al fianco di Robert Pattinson in Batman, ha voluto fare le cose ancora più in grande omaggiando Audrey Hepburn, assoluta icona di eleganza e bon ton.

Zoe Kravitz è bon ton con l'abito rosa

Per la notte degli Oscar Zoë Kravitz si è lasciata alle spalle i look da dark lady e la sensualità graffiante del suo ruolo di Catwoman. Al contrario è apparsa sul red carpet sfoggiando un vestito bon ton dalla linea retrò: l'attrice di Batman ha sfilato con un abito bustier in un delicato rosa pastello, con un fiocco sul corpetto e una cintura sottile ad esaltare il punto vita. Il look, firmato Saint Laurent, era completato da una collana di diamanti firmata Kwiat.

Zoë Kravitz in Saint Laurent

Zoe Kravitz "copia" Audrey Hepburn

All'occhio più attento non sarà sfuggito che l'abito rosa di Zoë Kravitz cita un famoso look di Audrey Hepburn negli anni Cinquanta, firmato Givenchy. Non sono solo i dettagli dell'abito a rivelarlo, ma perfino l'acconciatura e il make up: l'attrice replica la famosa frangetta di Audrey Hepburn e l'iconico eyeliner da gatta.

Zoe Kravitz con gioielli Kwiat

Non è la prima volta che Zoë Kravitz rende omaggio all'icona di stile di Colazione da Tiffany. Ai Sag Awards aveva sfoggiato un tubino color pesca di Oscar de la Renta con fiocco in vita, completato da guanti bianchi alti fin sopra al gomito. Come darle torto: del resto è impossibile sbagliare seguendo Audrey!