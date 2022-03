Luisa Ranieri con Donatella Versace dopo gli Oscar: “Grazie per l’abito, mi hai regalato un sogno” Luisa Ranieri ha infiammato gli Oscar 2022 con il suo sinuoso abito rosso fuoco, diventando così il simbolo della bellezza tipicamente italiana. Nelle ultime ore sui social è tornata a parlare dell’incredibile esperienza, ringraziando Donatella Versace, la stilista che ha firmato il suo outfit da sogno.

A cura di Valeria Paglionico

La 94esima edizione degli Oscar è stata spettacolare e non solo perché si è tenuta al 100% in presenza dopo due anni di pandemia, è stata letteralmente "invasa" dalle star che hanno approfittato dell'ambita sfilata sul red carpet per sfidarsi a colpi di stile. Tra le innumerevoli dive internazionali che hanno partecipato all'evento c'era anche l'italianissima Luisa Ranieri (in gara con il film di Paolo Sorrentino È stata la mano di dio). L'attrice, splendida in rosso fuoco, ha portato la sua bellezza tipicamente mediterranea all'attesa serata di gala, dando così prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe hollywoodiane. Nelle ultime ore è poi tornata a parlare dell'incredibile esperienza, non potendo fare a meno di ringraziare la stilista che ha firmato il suo sinuoso abito total red.

L'abito rosso su misura di Luisa Ranieri

Maxi scollatura a barca, silhouette sinuosa, spacco vertiginoso: l'abito rosso che Luisa Ranieri ha sfoggiato agli Oscar è un vero e proprio sogno ed è riuscito a esaltare al massimo la sua innata sensualità. A firmarlo è stata Donatella Versace, che si è occupata personalmente della creazione del look su misura, così da renderlo perfetto per l'attrice.

Luisa Ranieri in Versace agli Oscar 2022

Non sorprende, dunque, che la stilista abbia voluto incontrare la diva italiana a poche ore dall'attesa cerimonia, posando al suo fianco per degli adorabili scatti social. Tubino in latex giallo limone, décolleté con la maxi zeppa in tinta e capelli platino tirati all'indietro: Donatella ha dato l'ennesima prova di essere iconica e leggendaria.

Luisa Ranieri e Donatella Versace prima degli Oscar

La dedica di Luisa Ranieri a Donatella Versace

Luisa Ranieri ha spopolato agli Academy Awards 2022, tanto che anche i media americani non possono fare a meno di parlare di lei. Consapevole del fatto che il vestito rosso è stato il segreto del suo successo, su Instagram ha ringraziato pubblicamente Donatella Versace. Nella didascalia che accompagna l'album l'attrice ha scritto: "Grazie Donatella per questo meraviglioso abito Versace, mi hai regalato un sogno", con tanto di emoticon a forma di cuoricini rossi. La Ranieri non ha nulla da invidiare alle dive hollywoodiane: è bellissima, affascinante, sensuale e soprattutto una regina glamour.