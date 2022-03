I look degli Oscar 2022, tutti gli abiti delle star sul red carpet Sul red carpet della notte gli Oscar 2022 le star si sono sfidate a colpi di stile, tra abiti sontuosi, strascichi e paillettes.

A cura di Beatrice Manca

Sofia Carson in Giambattista Valli

La notte degli Oscar 2022 è finalmente arrivata: dopo due anni di limitazioni e rinvii dovuti alla pandemia, la 94esima edizione degli Academy Awards ha promesso di essere la più glamour di sempre. Prima di scoprire i vincitori delle ambite statuette, le star hanno sfilato sul tappeto rosso con abiti da sogno e creazioni uniche. Non sono mancati i messaggi "politici" e i simboli a sostegno dell'Ucraina, ma il vero filo conduttore è la grandezza hollywoodiana: si torna a brillare con strascichi, cristalli, abiti sontuosi e drappeggiati da gran sera. Dal vestito rosa cipria di Lily James alle paillettes di Vanessa Hudgens, ecco i look più belli degli Oscar 2022.

Tra le prime ad arrivare c'è Vanessa Hudgens, scintillante in un abito di paillettes nero. Si tratta di un modello Michael Kors Collection creato su misura per lei. L'abito, caratterizzato da tagli cut out sul torace e dalle spalline intrecciate, era completato da un collier di diamanti e smeraldi con orecchini coordinati. Sembrano lontanissimi i tempi di High School Musical: l'attrice è regale con lo chignon e la parure da sogno.

Vanessa Hudgens in Michael Kors Collection

Lily James è apparsa sul tappeto rosso con un abito rosa con lo strascico che fluttuava ad ogni passo, mandando in delirio i fotografi. Dopo il successo della serie Pam&Tommy, l'attrice ha abbandonato il biondo platino del personaggio di Pamela Anderson per sfoggiare una chioma castana. L'abito però vibrava di vibrazioni fine anni Novanta: l'attrice ha scelto un modello Atelier Versace rosa pallido, impreziosito da ricami floreali, con profonda scollatura e maxispacco laterale. A completare il tutto sandali rosa con i listini e un prezioso collier di diamanti.

Lily James in Atelier Versace

Ci si aspettava un'edizione degli Academy Awards molto politica, vista la guerra sullo sfondo, e lo è stato sin dall'inizio: Jamie Lee Curtis ha portato sul tappeto rosso un messaggio a sostegno dei rifugiati. L'attrice ha sfilato con un abito blu notte con collo alto e maniche lunghe, un modello molto sobrio e rigoroso "illuminato" da una retina di cristalli. Ma il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti è il fiocco azzurro che stringeva tra le mani, su cui spiccava la scritta "Refugees".

Jamie Lee Curtis

Tra le più fotografate sul red carpet c'è sicuramente Sofia Carson: l'ex stellina Disney Channel ha sfoggiato un sontuoso abito nero monospalla firmato Giambattista Valli, con un drappeggio trasparente sul corpetto. Lo chignon retrò, con la riga da una parte, completava il look da vera diva.