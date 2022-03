Oscar 2022, Kourtney Kardashian e Travis Barker sul red carpet coi look abbinati La notte degli Oscar è la più attesa nel mondo del cinema, ma è anche l’occasione per le celebrities di dare il meglio sul red carpet. Vestiti coordinati e in total black, hanno sfilato anche Kourtney Kardashian e Travis Barker.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kourtney Kardashian e Travis Barker agli Oscar 2022

Gli Oscar 2022 saranno ricordati come quelli del ritorno alla normalità. Dopo due anni all'insegna delle restrizioni e delle limitazioni per il contenimento della pandemia, stavolta si è respirato un clima più festoso e per questo particolarmente glamour. Certo, l'attualità ha ugualmente fatto capolino e non poteva essere altrimenti. La guerra che sta straziando l'Ucraina ha toccato il mondo intero e, anche se solo simbolicamente, sul red carpet molti hanno sfilato con un fiocchetto azzurro, come segno di sostegno al Paese. Gli ospiti hanno sfoggiato creazioni da sogno, abiti preziosi riccamente decorati. Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno puntato sull'intramontabile total black che tanto amano.

Kourtney Kardashian e Travis Baker vestono coordinati

Kourtney Kardashian e il fidanzato (presto marito) Travis Barker hanno partecipato alla 94esima edizione degli Oscar, che si è tenuta al Dolby Theatre di Hollywood. La 42enne ha sfoggiato un abito vintage di Thierry Mugler senza spalline (appartiene a una collezione anni Ottanta della Maison), abbinato a sandali Aquazzura con gioielli di diamanti Lorraine Schwartz e pochette. Capelli pettinati all'indietro per la 42enne, che ha sfilato sul red carpet col look abbinato a quello del compagno: abito nero Maison Margiela e occhiali da sole da sole Prada per lui, che ha illuminato il tutto con una spilla sulla giacca.

in foto: Kourtney Kardashian in Thierry Mugler e Travis Barker in Maison Margiela

La famiglia Kardashian è solita presenziare a eventi e feste di gala, ma Kourney è la prima a sfilare sul red carpet della prestigiosissima serata degli Oscar. L'invito è dovuto alla partecipazione del musicista, che ha suonato sul palcoscenico. Il batterista dei Blink-182, infatti, ha accompagnato sul palco la queen of country Reba McEntire in un'esibizione: una performance sulle note di Somehow You Do del film Quattro giorni buoni.

I due si sono fidanzati nell'ottobre dello scorso anno dopo circa 12 mesi di frequentazione e diversi anni di amicizia. La proposta di matrimonio è stata spettacolare: migliaia di fiori, candele sulla spiaggia e un enorme anello di fidanzamento con diamante. Non è la prima volta che coordinano i loro look, puntando sul nero, anche se ciò che li contraddistingue maggiormente è il bacio: anche sul red carpet degli Oscar non hanno potuto fare a meno di baciarsi appassionatamente.