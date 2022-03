Oscar 2022, Zendaya è regina di stile: con camicia crop e gonna di cristalli omaggia Sharon Stone Zendaya è stata tra le grandi protagoniste degli Oscar 2022, dove ha dato per l’ennesima volta prova di essere una regina di stile. Sul red carpet ha sfilato con una gonna di cristalli e una camicia crop, rendendo omaggio a un look vintage sfoggiato in passato da Sharon Stone.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa notte il Dolby Theater di Hollywood è tornato a illuminarsi per l'attesissima notte degli Oscar. Gli Academy Awards, ormai arrivati alla loro 94esima edizione, sono stati il trionfo del glamoure, al di là dei divi che si sono aggiudicati l'ambita statuetta, da Will Smith a Jessica Chastain, sono state moltissime le star che hanno sfilato sul red carpet. Jason Momoa ha reso omaggio all'Ucraina con una spilla con i colori della sua bandiera, Kristen Stewart ha sfoggiato un look coordinato a quello della fidanzata Dylan Meyer. La regina di stile della serata? Zendaya, che col suo outfit scintillante e trendy ha reso omaggio alla leggenda del cinema Sharon Stone.

Zendaya con l'addome in mostra agli Oscar

Essendo la protagonista dei film Dune e Spiderman: No Way Home, Zendaya non poteva mancare agli Oscar 2022. Dopo aver spopolato con i look acqua e sapone sfoggiati nella serie Euphoria, l'attrice è tornata allo stile glamour che da sempre la contraddistingue: è stata lei la regina fashion della serata con un completo che "strizza l'occhio" agli anni '90. A curare il suo outfit è stata la Maison Valentino (di cui è testimonal), che ha pensato per lei a un completo Haute Couture con camicia crop mini di raso bianco e una sinuosa gonna a sirena con lo strascico tempestata d cristalli silver. A completare il tutto non potevano mancare i gioielli preziosi, per la precisione bracciali e collane della collezione Serpenti di Bvlgari.

Zendaya in Valentino Haute Couture

L'omaggio a Sharon Stone nel look di Zendaya

Con la sua camicia crop Zendaya non solo ha "fatto concorrenza" all'iconico completino Miu Miu che spopola tra le star, ha ance reso omaggio alla diva senza tempo Sharon Stone. Era il 1998 quando l'iconica attrice agli Oscar sfoggiò un look molto simile, solo che abbinò una gonna di raso total silver a una camicia bianca classica portata sbottonata sul décolleté.

Zendaya indossa gioielli Bvlgari

La protagonista di Euphoria ha rivisitato il completo in chiave moderna e glamour, rendendolo ancora più sofisticato con un tocco sensuale e scintillante. Ancora una volta, dunque, Zendaya ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile: è destinata a diventare un'indiscussa icona fashion a livello internazionale.