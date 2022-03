Will Smith chiede scusa a Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar: “Ho esagerato, sono imbarazzato” Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Will Smith ha chiesto scusa a Chris Rock per avergli tirato uno schiaffo durante la notte degli Oscar per via di una battuta nei confronti della moglie, Jada Pinkett Smith.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Will Smith ha chiesto scusa a Chris Rock per lo schiaffo che gli ha tirato durante la notte degli Oscar. "Ho esagerato, vorrei scusami con te e anche con l'Academy", ha scritto l'attore protagonista di King Richard in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. A scatenare la sua reazione in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, che potrebbe fargli perdere la statuetta, è stata una battuta del conduttore sull'alopecia della moglie, Jada Pinkett Smith.

Le scuse di Will Smith

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile", inizia così il lungo post di scuse che Will Smith ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo quanto successo durante la notte degli Oscar 2022, che si è tenuta domenica 27 marzo a Los Angeles. Il suo gesto di alzarsi e tirare uno schiaffo a Chris Rock per via di una battuta sulla moglie è stato a lungo discusso sui social, tra chi sosteneva fosse stata una reazione esagerata e chi invece quasi una scena preparata. Il diretto interessato ha spiegato di aver "reagito emotivamente" e di essere "imbarazzato" per l'accaduto: "Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente".

Smith ha così chiesto scusa, non solo al conduttore, ma anche all'Academy, alla famiglia Williams (al centro della storia del film che gli è valso il premio Oscar) e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo successo:

Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso.

Cosa ha detto Chris Rock sulla moglie di Will Smith

Il gesto di Will Smith è nato da battuta del conduttore su Jada Pinkett Smith, che è affetta da alopecia. "Soldato Jane", l'ha chiamata Chris Rock per via della sua testa rasata. Una battuta che l'attore non ha di certo gradito, tanto che si è alzato in piedi, ha percorso il palco del Dolby Theatre e gli ha tirato uno schiaffo in pieno viso. Poi è tornato al posto e ha detto: "Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua fottuta bocca". Senza parole i presenti che hanno assistito alla scena e così gli utenti sui social, che hanno subito commentato l'accaduto che ha movimentato la notte degli Oscar 2022, che forse verrà ricordata anche per questo.