La malattia di Jada Pinkett-Smith è il motivo per cui Will Smith ha colpito Chris Rock agli Oscar Jada Pinkett-Smith porta i capelli rasati a causa dell’alopecia di cui l’attrice è affetta dal 2018. Dal 2019, in poi, è stata la prima a riderne ma durante la notte degli Oscar la battuta di Chris Rock non è piaciuta a Will Smith.

Perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock? Prima di continuare, in realtà: è partito caricando un pugno, ma a Chris Rock è arrivato uno schiaffo. Questo non cambia la sostanza. E soprattutto la motivazione. Chris Rock aveva fatto riferimento in una battuta alla testa rasata di sua moglie: "Ti stai preparando per Soldano Jane 2, non vedo l'ora", gli ha detto rievocando l'alopecia di Jada Pinkett-Smith. Questo ha fatto scattare in piedi Will Smith e compiere il gesto che ormai hanno visto milioni di persone nel mondo.

La reazione della moglie di Will Smith alla sua alopecia

Jada Pinkett-Smith, 51 anni, porta i capelli rasati a causa dell'alopecia di cui l'attrice è affetta dal 2018. Ne ha sempre parlato apertamente, ci ha sempre scherzato su moltissimo, soprattutto quando ha deciso di mettere via il turbante e di cominciare a farsi vedere in pubblico libera e con la testa rasata. "Sembra che sono stata operata al cervello o qualcosa di simile. Io e questa alopecia diventeremo amici, punto", così Jada Pinkett-Smith parlò apertamente di alopecia. L'inizio della condizione, però, fu drammatica:

Perdi i capelli nella doccia, resti con le ciocche di capelli nelle mani. A un certo punto pensi: ‘Oh Dio, sto per diventare calva'. Per me, ha rappresentato un momento di paura tremendo.

Il gesto di Will Smith contro Chris Rock

Chris Rock aveva fatto una battuta su Soldato Jane, in riferimento proprio all'alopecia di Jada Pinkett-Smith. Will Smith si è alzato e lo ha colpito, poi è tornato a sedersi: "Tieni il nome di mia mogli fuori dalla tua fottuta bocca!", gli ha urlato. Il gesto è stato condannato sui social e potrebbe essere oggetto anche di una clamorosa esclusione dagli Oscar. Pochi minuti dopo, infatti, Will Smith ha ritirato il premio come miglior attore per il film "King Richard" e ha chiesto scusa: "Nel momento più alto, il Diavolo viene a prenderti", ha detto.