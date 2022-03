Tutti gli abiti e i costumi di Spencer, il film su Lady Diana con Kristen Stewart Giovedì 24 marzo il film Spencer è uscito nelle sale italiane: la moda gioca un ruolo importantissimo e i costumi raccontano le emozioni più segrete di lady Diana.

A cura di Beatrice Manca

Il 24marzo 2022 il film Spencer è finalmente arrivato nelle sale italiane, per la gioia dei fan di lady D. La pellicola infatti ripercorre il mito di lady Diana (interpretata da Kristen Stewart) raccontando il momento in cui ha deciso di porre fine al matrimonio e di allontanarsi dalla royal family. Il film farà breccia nel cuore degli appassionati di moda: i costumi sono stati curati nei minimi dettagli da Jacqueline Durran, candidata all'Oscar per gli spettacolari costumi del film Cyrano. Il team ha lavorato a stretto contatto con la Maison Chanel, che ha anche aperto i suoi archivi e messo a disposizione storici modelli. I look del film raccontano parti importanti della storia di Diana: emblema della storia è l'abito bianco con ricami dorati raffigurato sulla locandina: la creazione ha richiesto infinite ore di lavoro. Ecco i look più emblematici di Spencer.

L'abito bianco sulla locandina di Spencer non è il vestito da sposa di Lady D

Sulla locandina di Spencer vediamo l'attrice Kristen Stewart in un momento di disperazione, piegata in due con un sontuoso abito bianco indosso. La costumista Jacqueline Durran ha detto che quello è il look più iconico dell'intero film: si tratta di un abito disegnato da Karl Lagerfeld per la collezione Chanel Haute Couture Primavera/Estate 1988. La produzione ha chiesto alla casa di moda francese alcuni abiti da sera di fine anni Ottanta, per farli apparire in alcune scene e contribuire a creare un'atmosfera fedele all'epoca. Tra i capi inviati c'era anche l'abito Haute Couture color bianco panna. Non appena Kristen Stewart l'ha indossato la costumista ha capito che non avrebbero potuto farne a meno, ma c'era un problema: l'abito era troppo prezioso per essere usato sul set, si sarebbe sicuramente sporcato o rovinato irrimediabilmente.

l’abito bianco Chanel della locandina di Spencer

Proprio quando la produzione stava per rinunciare allo splendido abito, la Maison Chanel si è offerta di rifare l'abito nei propri laboratori. Il vero abito da sposa da Diana aveva uno stile molto diverso, con ampie maniche a palloncino e balze, e compare nel film. Kristen Stewart ricorda quel momento con grande emozione e in un'intervista ha detto che indossare l'abito da sposa della defunta principessa è stato "inquietante".

Kristen Stewart con una replica dell’abito da sposa di lady Diana in Spencer

Il cappotto rosso è una copia di un modello di lady Diana

Uno dei più iconici look del film Spencer è quello con il cappotto rosso: Kristen Stewart lo indossa nella scena in cui fugge dai paparazzi, abbinandolo a un cappello nero con la veletta. Si tratta di una copia di un cappotto Chanel della collezione prêt-à-porter Autunno-Inverno 1988, uno dei primi look a essere realizzati per il film.

Kristen Stewart in Spencer

Il rosso in questo caso la fa spiccare nella folla di curiosi e paparazzi e la definisce come preda, come bersaglio, anticipando il tragico destino.

il cappotto rosso Chanel

Il doppiopetto blu è firmato Chanel

I colori e le silhouette degli abiti sono studiate per raccontare le emozioni di Kristen Stewart nei panni di Diana. Un esempio emblematico è il doppiopetto blu con i bottoni dorati, ancora una volta firmato Chanel, che l'attrice indossa nella scena del grande confronto con la regina.

Kristen Stewart con una giacca Chanel nei panni di Lady D

La differenza tra le due donne è sottolineata dai colori: vivaci quelli di Diana, sobri quelli degli abiti di Elisabetta II. Il tocco in più? Il blu della giacca richiama il colore della tristezza, "blue" in inglese. Giacca e gonna fanno parte di un modello della collezione pret-à.porter invernale 1989-90, ricreato all'interno degli atelier Chanel.

la giacca in tweed Chanel indossata da Kristen Stewart in Spencer

Gli abiti da sera indossati da Kristen Stewart in Spencer

Nel film si alternano abiti più casual a completi formali scelti per trascorrere le feste di Natale con il resto della famiglia. Se con i figli Diana può permettersi la comodità di jeans e pullover dolcevita, negli impegni familiari ogni dettaglio deve essere impeccabile e gli abiti devono brillare al posto suo, trasmettendo felicità e sicurezza. Insomma, sono una maschera e una protezione: non a caso Diana vorrebbe indossare un abito nero per la cena di Natale anziché un vestito verde decisamente più allegro.