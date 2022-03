Dove è stato girato Spencer, le location del film su Lady D con Kristen Stewart Spencer, il film su Lady D interpretata Kristen Stewart, esce nelle sale cinematografiche il 24 marzo 2022. Il film è ambientato tra la Germania e l’Inghilterra.

A cura di Clara Salzano

Spencer, il film su Lady D

Dal 24 marzo 2022 esce al cinema il film Spencer in cui Kristen Stewart veste i panni di Lady D. Diretto da Pablo Larraín, il film biografico racconta copre tre giorni della vita della Principessa Diana, durante le vacanze di Natale della famiglia reale nel 1991, trascorse nella tenuta di Sandringham, quando Lady D decise di lasciare il Principe Carlo. Il film è ambientato principalmente tra la Germania e l'Inghilterra. Scopriamo tutte le location di Spencer.

Le location del film Spencer su Lady D

I luoghi delle riprese di Spencer in Germania a Kronberg im Taunus

Il film Spencer su Lady D racconta le vacanze di Natale della famiglia reale del dicembre 1991 trascorse a Sandringham, una delle residenze private di Elisabetta II che da tradizione è il luogo del Natale. Situata nel profondo Norfolk , a poche miglia da King's Lynn, la tenuta ha una lunga storia e ha subito diversi rimaneggiamenti, dall'epoca elisabettiana a quella georgiana fino all'epoca vittoriana.

Gli interni della tenuta Sandringham nel film Spencer

Per restituire sul grande schermo la storica Sandringham, le riprese si sono svolte principalmente in Germania e in Inghilterra. Una delle tre location che ha sostituito la tenuta di Sandringham nel film, soprattutto per gli interni, è lo Schlosshotel Kronberg che si trova nella città di Kronberg im Taunus. Si tratta di una residenza reale del XIX secolo costruita per l'imperatrice tedesca Victoria, figlia della regina Vittoria del Regno Unito.

Schlosshotel Kronberg è una delle tre location scelte per ricreare Sandringham

Le location a Nordkirchen

Un'altra location scelta per ricreare la tenuta di Sandringham, dove la famiglia reale inglese trascorre generalmente le vacanze di Natale, è lo Schloss Nordkirchen AKA Nordkirchen Castle, situato nella città di Nordkirchen, il più grande tra i castelli sull'acqua del Münsterland. Qui sono state girate principalmente le scene degli esterni della residenza reale.

Gli esterni della tenuta Sandringham nel film Spencer

Il Castello dello Schloss Nordkirchen AKA Nordkirchen è stato costruito nella prima metà del XVIII secolo ed è conosciuto come la "Versailles di Westfalia".Con i suoi boschi, il vasto fossato e i quattro ponti di collegamento, il castello è patrimonio dell'UNESCO ed è sede dell'Università di scienze applicate delle finanze della Renania settentrionale-Vestfalia.

Il castello di Nordkirchen è il più grande tra i castelli sull’acqua del Münsterland

Le scene girate a Dülmen

La terza location che ha reso gli esterni della residenza della Regina d'Inghilterra a Sandringham è il

Naturwildpark nella città di Dülmen dove sono state girate soprattutto le riprese nel parco per ricreare l'estesa proprietà della famiglia reale attorno il palazzo di Sandringham.

Il grande fossato attorno al Castello

I luoghi di Potsdam in Germania

Il film Spencer ripercorre anche vari ricordi della mente di Diana come la sua infanzia trascorsa a Park House. Marquardt Schloss, a 15 chilometri da Potsdam, è la location per le riprese degli interni di Park House, come la scala con pannelli in legno che si vede verso la fine del film. Lo storico complesso di edifici è stato spesso usato come residenza di nobili, ospedale militare, albergo e istituto universitario.

Il Marquardt Schloss

Le location in Inghilterra a Norfolk

Una volta concluse le riprese in Germania del film Spencer, la troupe si è spostata in Inghilterra, nella contea di Norfolk, per ricreare soprattutto il paesaggio attorno all'attuale tenuta di Sandringham. A Old Hunstanton Beach, a quasi dieci miglia dalla tenuta reale di Sandringham, è stata girata la scena in cui Diana parla con la cara amica Maggie.

Le riprese del film Spencer in Inghilterra

Nella Chiesa di St Peter e St Paul, nella città di Attleborough nel Norfolk, è stata girata la scena in cui Diana si accorge del legame tra Carlo e Camilla. Anche gli interni della chiesa sono stati utilizzati per ricreare la visita alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, dove i membri della famiglia reale britannica assistono spesso alle funzioni religiose.