Kristen Stewart fa le prove per il matrimonio: sul red carpet con l’abito bianco romantico L’attrice Kristen Stewart sarà lady Diana nel film Spencer (in arrivo il 24 marzo al cinema). Sul red carpet incanta con l’abito romantico con il corsetto.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Kristen Stewart sta vivendo un momento di grande felicità personale e professionale: è lady Diana nel film Spencer di Pablo Larrain (atteso nei cinema italiani il 24 marzo) e ha annunciato il fidanzamento con la compagna Dylan Meyer. L'attrice ha partecipato ai Producers Guild Awards con un abito bianco da vera principessa, composto da corsetto e ampia gonna: che stia facendo le ‘prove generali' per il grande giorno?

Kristen Stewart con l'abito da sposa bustier

Kristen Stewart ha "assorbito" lo stile del personaggio che interpreta sul grande schermo, sfoggiando sul red carpet look da sogno. In occasione dei Producers Guild Awards l'attrice è salita sul palco con un abito romantico composto da un bustier semitrasparente e un'ampia gonna ricamata che sembra davvero quella di un abito da sposa. L'abito, scelto con l'aiuto della stylist Tara Swennen, fa parte della prossima collezione invernale di Brandon Maxwell e non è ancora disponibile nei negozi. Si tratta di una delle rare occasioni in cui l'attrice "tradisce" Chanel, brand di cui è testimonial, per sfoggiare la creazione di un altra casa di moda.

Kristen Stewart in Brandon Maxwell

La passione di Kristen Stewart per i look total white

Per completare il look Kristen Stewart ha acconciato i capelli in una romantica cascata di boccoli dorati e ha limitato i gioielli a un paio di anelli con maxi pietre. L'effetto finale ricordava molto da vicino un abito da sposa: a ben vedere però non è la prima volta che l'attrice statunitense sfoggia un look total white. Durante l'evento The Hollywood Reporter’s Oscar Nominees Night era apparsa radiosa in un look minimal bianco uovo. Ora non resta che aspettare il grande giorno: Kristen Stewart sarà una sposa romantica o ci stupirà con una scelta controcorrente?