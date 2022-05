Kristen Stewart “spettinata” sul red carpet: con la coda di cavallo è la diva ribelle di Cannes L’attrice Kristen Stewart è famosa per rivoluzionare i look da red carpet: dopo aver sfilato scalza, stavolta stupisce a Cannes con l’acconciatura messy.

La più ribelle sulla Croisette è sempre lei, Kristen Stewart. L'attrice, invitata al Festival di Cannes per la prima del film Crimes Of The Future, è una vera anticonformista in fatto di dress code: nel 2018 proprio a Cannes si tolse i tacchi sul tappeto rosso, sfilando scalza. Quest'anno ha tenuto le scarpe, ma ha deciso di stupire con un'acconciatura effetto spettinato: una coda di cavallo mossa con le radici scure bene in evidenza.

Sono lontani i tempi dell'esordio di Kristen Stewart in Twilight: da allora l'attrice ha affinato uno stile sempre più glamour e sofisticato, diventando un volto della Maison Chanel. Ormai è una veterana della Croisette: quest'anno ha sfilato sul tappeto rosso con un crop top di cristalli colorati a maniche lunghe, abbinato a una gonna a vita alta bianca con maxi fiocco. Il look fa parte della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2022 di Chanel: l'attrice lo ha indossato con scarpe con il tacco nere e pochissimi gioielli, per far risaltare il top scintillante.

Il dettaglio più originale del look, però, è l'acconciatura: l'attrice ha una vera e propria passione per i look "messy", molto naturali, e non ha mai amato messe in piega troppo definite. Sul tappeto rosso di Cannes ha raccolto i capelli in una semplice coda, lasciando le ciocche mosse in modo naturale con alcuni ciuffi intorno al viso. Un look semplicissimo da copiare: evviva Kristen Stewart, che rende glamour anche il gesto quotidiano di legare i capelli spettinati!