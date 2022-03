Kristen Stewart anticipa la primavera: sul red carpet sfila in bianco con il look minimal e chic A poco più di 10 giorni dal lancio del film Spencer Kristen Stewart ha partecipato alla The Hollywood Reporter’s Oscar Nominees Night in California. Ha anticipato la primavera seguendo il trend del total white, apparendo sofisticata e bon-ton sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Spencer, il film dedicato alla storia di Lady Diana firmato da Pablo Larraín, arriverà in tutti i cinema italiani il prossimo 24 marzo e sono molti coloro che non vedono l'ora di vedere Kristen Stewart nei panni della principessa. Da qualche settimana l'attrice ha calcato spesso i red carpet internazionali per promuovere la pellicola ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Insieme al regista ha partecipato alla The Hollywood Reporter's Oscar Nominees Night in California e ha pensato bene di anticipare la primavera con un look total white dall'animo sofisticato e bon-ton.

Il look bon-ton di Kristen Stewart

Avevamo lasciato Kristen Stewart con le paillettes e i capelli effetto bagnato e ora la ritroviamo ancora una volta su un red carpet internazionale ma in versione bon-ton. Per la The Hollywood Reporter's Oscar Nominees Night ha puntato sulla semplicità del brand Maticevski, apparendo meravigliosa con un outfit bianco minimal e chic. Ha abbinato una gonna a tubino a vita alta e lunga fino alla caviglia a un crop top senza spalline, mettendo così in risalto i tatuaggi sulle braccia. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta e ha poi tenuto i capelli sciolti ma con la riga molto laterale. Il dettaglio inaspettato? Al termine della cerimonia si è cambiata le scarpe: ha abbandonato i tacchi preferendo un paio di sneakers Nike.

Kristen Stewart in Maticevski

Nella primavera 2022 torna il trend del total white

Il total white è un classico senza tempo della bella stagione e anche in questo 2022 non poteva che essere tra le tendenze must. Kristen Stewart ha reinterpretato la moda in chiave bon-ton, anche se con l'arrivo delle prime giornate soleggiate può essere declinata anche in versione street e casual. Chi si sfoggino tacchi e pencil skirt, sneakers e minigonne o pantaloni skinny e blazer coordinati, non importa, l'unica cosa essenziale per dare il via alla primavera con il piede giusto è puntare su un luminosissimo total look bianco. In quanti seguiranno l'esempio dell'attrice di Spencer nelle prossime settimane?

Leggi anche Kristen Stewart in versione ottocentesca: sul red carpet di Spencer con la gonna a balze e fiocchi